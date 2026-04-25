25 de Abril. Recorde as principais frases da sessão solene no Parlamento

PSD critica extremismos "de esquerda e direita" e exalta "moderação" da AD

Hugo Soares, do PSD, diz que o 25 de Abril "não é de cravos verdes ou de cravos vermelhos", mas sim de todos os portugueses.

Para o social-democrata, "é preciso ter coragem para cumprir Abril", recordando palavras de Nuno Morais Sarmento de que "Abril não é revolução, Abril é evolução".

O líder da bancada parlamentar do PSD fala na coragem "de dizer não" para rejeitar "os extremismos de esquerda e de direita", e "o imobilismo". Por outro lado, Hugo Soares diz que "hoje também é preciso coragem para dizer sim".

"Cumprir Abril é ser um Democrata pleno. O democrata pleno é quem festeja o 25 de Abril e celebra sem dúvidas o 25 de Novembro. É quem saúda os capitães de Abril mas não esquece a memórias de Pires Veloso ou Jaime Neves. Combate o radicalismo, mas aceita a decisão do povo".

"A ala esquerda tem medo da palavra pátria. A ala direita baniu o humanismo. A ala esquerda tem medo da autoridade, a ala direita esqueceu a doutrina social da Igreja", critica, igualmente. sublinhando a "moderação" da AD.

"O povo não é quem mais ordena só quando dá jeito a alguns. É sempre quem mais ordena", sublinha, ainda.

Ventura: "Vocês serão vencidos por uma direita grande que não vai desistir"

Pelo Chega é o líder do partido que usa da palavra, com André Ventura a subir à tribuna de cravo verde na lapela para, diz o deputado, homenagear os emigrantes portugueses.

O líder do Chega refere ainda que este "é o dia de todas as Forças Armadas, não é o dia em que se celebram os capitães de um mês". "Nunca aceitaremos que o valor da Liberdade seja reduzido", diz ainda Ventura, que replica o que disse na sessão solene dos 50 anos da Constituição, dirigindo-se às galerias: "Quero que saibam que quem mata autoridades portuguesas não tem outro nome que não seja de assassino".

Ventura fala ainda das reformas "miseráveis dos que estão em casa" e que "talvez fossem essas que uma classe corrompida devia ter pensado primeiro". "Mais importante do que os cravos era se pedíssemos aos nossos autarcas que não sejam corruptos e que quem foi condenado por corrupção não deve voltar a exercer cargos públicos", defendeu ainda o líder do Chega.

Debitando assunto atrás de assunto, Ventura defende que "o tal texto da Constituição não é para levarem ao colo enquanto bebem cerveja", atirando às bancadas da esquerda: "Vocês serão vencidos por uma direita grande que não vai desistir".

Ventura discursa agora sobre a necessidade de uma reforma laboral. "Precisamos e o Chega quer", insistindo ainda que é preciso uma reforma do Estado, avisando: "Nunca poderemos aceitar que nenhuma reforma seja mais facilitadora de corrupção". O líder do Chega diz ainda que o partido "representa o trabalho e os trabalhadores". Termina atirando: "Não nos esqueceremos dos que nos apunhalaram pelas costas".

PS diz que crescimento económico não justifica "revisão de direitos dos trabalhadores"

José Luís Carneiro diz que o 25 de Abril foi "um sobressalto moral" que fez de Portugal "um país aberto ao mundo e de progresso, feito com todos os portugueses".

O secretário-geral recordou os "milhares de jovens que fugiam clandestinamente à pobreza e à guerra" do Estado Novo. O líder socialista critica a guerra do Ultramar como um conflito "sem sentido, imoral, injusto e contrário ao princípio da autodeterminação dos povos".

Depois de um longo período em que Portugal esteve "orgulhosamente só", José Luís Carneiro destaca que Portugal apresentou-se ao mundo como "um Estado de direito democrático e construtor ativo de uma ordem internacional baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas".

"Portugal redefiniu a sua presença no mundo. A cooperação e a diplomacia aberta sucederam ao isolamento internacional", sublinha.

Recentrando o discurso para a realidade interna, José Luís Carneiro realça que "há desigualdades que persistem e outras que se agravam, um crescimento económico débil e dificuldades às quais é necessário responder".

"Precisamos de estimular o crescimento económico, mas tal não justifica a reversão dos direitos constitucionais dos trabalhadores, designadamente a proibição dos despedimentos sem justa causa, nem o destratamento dos imigrantes, de quem a nossa economia e os serviços sociais tanto carecem. Só podem contar com a nossa oposição as políticas em curso nesse sentido. Porque nós somos a alternativa credível e de confiança", aponta, em crítica direta ao Governo da AD.