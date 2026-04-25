25 de abril
O vestido vermelho de Margarida e os "tempos de escuridão", segundo Seguro
25 abr, 2026 - 20:28 • Susana Madureira Martins
“Quero fazer esta coligação com os jovens portugueses para mudarmos muito no nosso país”, pediu o Presidente da República nos jardins do Palácio de Belém, renovando o apelo para a criação de um “Estado eficiente e uma economia competitiva”.
Depois de na sessão solene das comemorações do 25 de abril, no Parlamento, ter pedido aos jovens para que “estejam atentos” para a liberdade “não recuar”, o Presidente da República, António José Seguro, voltou a falar com e para os jovens durante uma palestra nos jardins do Palácio de Belém, avisando que estes são “tempos de escuridão”.
“Nós precisamos, nestes tempos de escuridão, de ter identidade, de ter valores e de ter princípios”, disse Seguro depois de ouvir as intervenções de vários jovens sobre aquilo que os preocupa, nomeadamente, sobre participação cívica, tendo ouvido, por exemplo, a intervenção de um membro do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) sobre a forma de “abrir mais” os partidos à sociedade civil e de ter “mais pessoas” ligadas ao sistema eleitoral.
Os jovens têm, de resto, estado na mira de Seguro desde a campanha eleitoral para Belém e o Presidente da República pede-lhes uma espécie de sobressalto cívico.
“Mudem a política para mudar o país. Entrem dentro da política, à vossa maneira, com os vossos princípios, com os vossos valores, com a vossa generosidade, com a vossa energia, com os vossos sonhos. Nós precisamos de voltar a sonhar”, pediu o chefe de Estado num final de tarde de calor em Lisboa.
Ao longo da tarde, passeando pelos jardins do Palácio de Belém, Seguro foi entretendo conversa com jovens e menos jovens, tirou fotografias com quem lhe pediu, ao mesmo tempo que em pano de fundo se ouvia música e poesia declamada pelos convidados para a festa.
“Quero fazer esta coligação com os jovens portugueses para mudarmos muito no nosso país”, pediu ainda Seguro, que renovou o apelo para um “Estado eficiente e uma economia competitiva” que já tinha feito há menos de uma semana durante a visita oficial a Espanha, onde se encontrou com jovens portugueses que trabalham ou estudam no país vizinho.
“Mudar muito no nosso país é ter um Estado eficiente e uma economia competitiva”, defendeu Seguro, este sábado, após uma semana em que a reforma laboral ficou mais uma vez congelada e sujeita a uma derradeira ronda de negociações para daqui a 15 dias.
Implicitamente, o Presidente volta a pedir mudanças no mercado laboral numa altura em que a UGT, os patrões e o Governo se mantêm distantes de um acordo. “Portugal é um país ótimo para viver, mas precisa de fazer muito para ser também um país ótimo para trabalhar”, avisa Seguro.
Fotografias à moda de Seguro e o vestido vermelho de Margarida
Seguro não é Marcelo Rebelo de Sousa, é menos exuberante do que o seu antecessor, não há cumprimentos histriónicos, mas tal como o anterior Presidente da República está permanentemente com o radar ligado e sabe que há jornalistas por perto.
No Palácio de Belém, que abriu ao público durante a tarde deste sábado para concertos, poesia e passeios, Seguro foi tirando fotografias com jovens e menos jovens e, pelo meio, cantou animadamente a canção-senha do 25 de abril “E depois do adeus” que Paulo de Carvalho e o filho, Agir, cantaram no pequeno concerto a céu aberto no jardim da Cascata.
Não houve propriamente selfies, a marca de água de Marcelo, mas sucederam-se fotografias com gente anónima que quis ver e falar com o Presidente que, por exemplo, ficou algo constrangido quando um rapaz, acompanhado pela mãe, lhe surgiu à frente de t-shirt vestida com o símbolo do PCP e com um boné do Benfica na cabeça. Tal como na campanha eleitoral, Seguro continua a querer evitar rótulos partidários.
O Presidente da República foi falando baixinho com este e aquele anónimo, por vezes, prolongando um aperto de mão enquanto entabulava conversa e sempre acompanhado de perto pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, que manteve durante todo o dia um vestido vermelho flamejante, da mesma cor dos cravos que aqui e ali se viam nos jardins do Palácio.
Uma imagem que contrastou, por exemplo, com o vestido totalmente negro de Carla Montenegro, mulher do primeiro-ministro, Luís Montenegro, com quem a farmacêutica partilhou a galeria presidencial no hemiciclo do Parlamento durante a sessão solene matinal.
Seguro manteve sempre dois cravinhos vermelhos na lapela, que passaram a ser apenas um quando um deles murchou durante a passeata pelos jardins de Belém e que foi discretamente retirado pela mulher Margarida, que se tem mostrado um verdadeiro pivot nos bastidores do Presidente.
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