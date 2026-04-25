O vestido vermelho de Margarida e os "tempos de escuridão", segundo Seguro

Depois de na sessão solene das comemorações do 25 de abril, no Parlamento, ter pedido aos jovens para que “estejam atentos” para a liberdade “não recuar”, o Presidente da República, António José Seguro, voltou a falar com e para os jovens durante uma palestra nos jardins do Palácio de Belém, avisando que estes são “tempos de escuridão”.

“Nós precisamos, nestes tempos de escuridão, de ter identidade, de ter valores e de ter princípios”, disse Seguro depois de ouvir as intervenções de vários jovens sobre aquilo que os preocupa, nomeadamente, sobre participação cívica, tendo ouvido, por exemplo, a intervenção de um membro do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) sobre a forma de “abrir mais” os partidos à sociedade civil e de ter “mais pessoas” ligadas ao sistema eleitoral.

Os jovens têm, de resto, estado na mira de Seguro desde a campanha eleitoral para Belém e o Presidente da República pede-lhes uma espécie de sobressalto cívico.

“Mudem a política para mudar o país. Entrem dentro da política, à vossa maneira, com os vossos princípios, com os vossos valores, com a vossa generosidade, com a vossa energia, com os vossos sonhos. Nós precisamos de voltar a sonhar”, pediu o chefe de Estado num final de tarde de calor em Lisboa.

Ao longo da tarde, passeando pelos jardins do Palácio de Belém, Seguro foi entretendo conversa com jovens e menos jovens, tirou fotografias com quem lhe pediu, ao mesmo tempo que em pano de fundo se ouvia música e poesia declamada pelos convidados para a festa.

“Quero fazer esta coligação com os jovens portugueses para mudarmos muito no nosso país”, pediu ainda Seguro, que renovou o apelo para um “Estado eficiente e uma economia competitiva” que já tinha feito há menos de uma semana durante a visita oficial a Espanha, onde se encontrou com jovens portugueses que trabalham ou estudam no país vizinho.

“Mudar muito no nosso país é ter um Estado eficiente e uma economia competitiva”, defendeu Seguro, este sábado, após uma semana em que a reforma laboral ficou mais uma vez congelada e sujeita a uma derradeira ronda de negociações para daqui a 15 dias.

Implicitamente, o Presidente volta a pedir mudanças no mercado laboral numa altura em que a UGT, os patrões e o Governo se mantêm distantes de um acordo. “Portugal é um país ótimo para viver, mas precisa de fazer muito para ser também um país ótimo para trabalhar”, avisa Seguro.



