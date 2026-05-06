Líder dos TSD diz que CIP deu "sinal encorajador" à UGT, mas "cabe também ao Governo dizer se dá respaldo"

Acha, portanto, que são cedências que podem desbloquear as negociações?

O caminho fica mais facilitado, se assim acontecer. Isto acontece da parte patronal, trata-se de uma negociação tripartida, convém não esquecer. Há uma proposta do Governo, as confederações patronais, designadamente a CIP, suportam essa proposta do Governo, relativamente ao banco de horas, à não reintegração e à questão do outsourcing.

Portanto, se o Governo também for nesse sentido, há uma forte aproximação àquelas linhas que a UGT não quis cruzar. Portanto, o caminho fica facilitado. Agora, se será suficiente ou não, creio que a própria dinâmica da negociação e a postura da UGT é que determinarão se assim é ou se assim não é. Mas estou em crer que é um sinal positivo.

Falou dos três eixos que compõem estas negociações. O Governo poderia ter cedido mais e mais cedo ou ter negociado de outra maneira nestes nove meses?

A questão da negociação tripartida implica que cada avanço ou cada atualização que o Governo faz à sua proposta, ela tem de obter o acordo das quatro confederações patronais em presença ou pelo menos de uma delas, porque formalmente basta a assinatura de uma delas, e do lado sindical, neste caso da UGT. Já sabemos que a CGTP neste processo nunca é parceira. A CIP, de alguma maneira, prescinde de um conjunto de propostas que são feitas pelo Governo, agora cabe também ao Governo dizer se dá respaldo a esta postura da CIP, que irá no sentido positivo de poder haver um entendimento.

Se o Governo também for nesse sentido, há uma forte aproximação àquelas linhas que a UGT não quis cruzar. Portanto, o caminho fica facilitado

E acha que o Governo pode abdicar destas propostas?

Penso que pode, em termos meramente negociais pode, uma vez que já tem o respaldo laboral e, portanto, pode ir ao encontro daquela que é a posição da UGT. É um processo que, normalmente, é sempre muito dramático e aqui por maioria de razão é um processo que tem sido conturbado. Há aqui um fator fundamental que não é de natureza económica ou social, é essencialmente de natureza política ou partidária ou, se quisermos, parlamentar.

Pela primeira vez, nestas discussões relativas à alteração do Código de Trabalho, o Governo não tem um suporte parlamentar pleno, isto é, não dispõe de uma maioria absoluta. E a sua capacidade de alavancagem é inferior àquela que seria, como foi no passado, havendo uma maioria absoluta.

Os parceiros, de um lado ou do outro, verificam que, se não existir um acordo [na Concertação Social], não significa que a proposta do Governo obtenha vencimento no Parlamento, uma vez que não dispõe de uma maioria absoluta. Neste caso, se houver um acordo, obviamente que ele não vincula os partidos políticos da oposição, isso é óbvio, mas creio que o sentido de Estado e o sentido de responsabilidade dos partidos da oposição, sobretudo do Partido Socialista, ficam postos em causa se, de alguma maneira, não respeitar aquela que foi a vontade dos parceiros na concertação social, consubstanciada num eventual acordo que venha a existir na quinta-feira.

Altera tudo haver ou não haver um acordo, nesta circunstância.

O que o Chega está a dizer é que não será parceiro nesta reforma

No último debate quinzenal, o primeiro-ministro disse que o país não acaba se não houver uma reforma laboral. Como é que viu estas declarações e se considera que isto foi ou não um atirar da toalha ao chão por parte de Luís Montenegro?

Do ponto de vista teórico, é óbvio que assim é. Há uma reforma que o Governo pretende implementar, o Governo acredita nesta reforma, eu acho que do ponto de vista económico e social, independentemente de defendermos mais o lado patronal ou o lado sindical, ela faz sentido, até porque algumas daquelas medidas já fizeram parte do Código de Trabalho no passado, além de que há um conjunto de outras medidas que resultam da transposição de diretivas e, portanto, é uma reforma com um escopo amplo e eu diria que pode ser importante.

Obviamente, do ponto de vista prático e de forma muito realista, o primeiro-ministro sabe melhor do que ninguém das dificuldades que existem no Parlamento de fazer passar uma reforma destas, sobretudo se ela não for alicerçada num acordo de concertação social. Já tivemos, aliás, uma demonstração prática disso quando o Chega afirma que, se o Governo quiser aprovar o pacote laboral vai ter de baixar a idade da reforma. É algo que é, do ponto de vista da sustentabilidade da Segurança Social, completamente absurdo. E, portanto, o que o Chega está a dizer é que não será parceiro nesta reforma.

Não havendo acordo, o PS também votará contra tudo, portanto não haverá condições e ao não haver condições, o país terá de passar sem esta reforma e, portanto, não virá por aí mal ao mundo. Mas é óbvio que todos nós entendemos que as reformas são necessárias num período em que a Economia corre bem, em que o emprego está em alta e que o desemprego é baixo.