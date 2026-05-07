Chega quer alterar "identidade" da Constituição e admite esperar por PSD até 2027

“Flexibilização” para acomodar falta de pressa do PSD em rever Constituição

Nas declarações aos jornalistas, Ventura revelou que o PSD “tem abertura” para participar no processo de revisão constitucional e que o Chega “tem abertura para ser flexível na calendarização dos trabalhos” em função do partido da maioria.

Ventura foi questionado como se poderá fazer esta flexibilização já que o regimento da Assembleia da República prevê que, após a apresentação do primeiro projeto, quaisquer outros tenham de ser apresentados no prazo de 30 dias. “Terá que se encontrar alguma forma de suspender a determinado momento e aguardar as propostas que o PSD quiser apresentar”, disse, acrescentando que “é provável que o acordo final desta revisão constitucional, se houver, pode chegar apenas em 2027, se não houver nenhuma turbulência”.

Questionado se há conversas com o PSD sobre esta matéria, Ventura respondeu que há conversas sobre “muitas coisas” e publicamente é conhecido quer o calendário do Chega, quer o do PSD, que tem remetido este tema para uma segunda fase da legislatura. “Se apresentámos agora é porque achamos que há condições para uma calendarização conjunta (…) Espero que haja até final do ano um memorando de entendimento constitucional”, disse o líder do Chega.

Questionado de que forma prática se poderá fazer essa concertação, Ventura admitiu uma figura como “uma suspensão extraordinária dos trabalhos” aprovada em plenário por PSD e Chega. A deputada Cristina Rodrigues acrescentou na mesma conferência de imprensa que “o mais provável é que os trabalhos de revisão constitucional se iniciem apenas depois do verão”, após as férias parlamentares, e nunca estejam concluídos até final do ano, dando a entender que isso poderia ir ao encontro do calendário do PSD.

Após a conferência do Chega, que durou cerca de uma hora, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares considerou a possibilidade de adiamento da discussão da revisão constitucional como “muito sensata”.

Hugo Soares mantém a posição do PSD sobre esta matéria, referindo que “não vê a Constituição como um dogma, a própria Constituição prevê a sua revisão e pode e deve ser discutida. Sempre dissemos que qualquer discussão à volta de uma revisão constitucional se devia fazer na segunda metade da legislatura, aqui repito o que foi a pronúncia do primeiro-ministro nessa matéria”.

O PSD quer discutir a revisão constitucional apenas na segunda metade da legislatura, a partir de 2027, e o Chega, mesmo apresentando a proposta agora, admite empastelar o processo até que o calendário acerte com a vontade dos social-democratas.