​“Eu teria feito diferente”. Silva Peneda critica reforma focada exclusivamente nas leis laborais

Quando fala em pacote mais amplo, do que se trata concretamente?

Falo de um acordo exigente e amplo, com várias dimensões: fiscalidade, justiça, combate à burocracia, formação profissional para adaptar o mercado do trabalho às novas tecnologias e à inteligência artificial. Por outro lado, medidas estruturais como incentivos à fusão de empresas. Nós temos muitas empresas pequenas, com pouca dimensão. Por isso, a criação de incentivos para fusões ajudaria a tornar o tecido empresarial mais robusto. Isso interessa aos empregadores e também aos trabalhadores, porque empresas mais fortes tendem a ser mais capazes de pagar melhor e investir mais.

Está a dizer que, com esse enquadramento, seria mais fácil chegar a um acordo com os sindicatos?

Acredito que sim. Se se colocar tudo isolado na lei laboral, as medidas podem explodir política e socialmente. Se estiverem integradas num pacote em que também se discute formação, adaptação tecnológica, produtividade, salários com metas e compromissos, a negociação é diferente.

E eu acrescentaria ainda uma dimensão inovadora no plano da contratação coletiva: um sistema de pensões complementares negociado e financiado por empresas e trabalhadores, em cima do que já existe na Segurança Social, com incentivos fiscais bem desenhados.

Então faz uma avaliação negativa da postura do Governo?

Não diria negativa no sentido de condenação. O que eu digo é que o Governo teve uma visão exclusiva sobre a lei laboral. E sendo um Governo de minoria, devia ter feito antes uma leitura política sobre as condições para levar uma reforma destas até ao fim. Podia fazê-la, sim. Mas com um enquadramento mais vasto. Aí haveria mais margem para negociação.

A questão da não reintegração de um trabalhador despedido ilicitamente. Isso choca-me.

E a forma como o Presidente da República interveio, sinalizando desde cedo promulgação ou veto consoante houvesse acordo com a UGT? Foi razoável ou foi uma forma de pressão sobre o Governo?

Foi uma tentativa de evitar problemas e de forçar o entendimento, no sentido de incentivar um acordo. Mas eu acho que, mesmo na Assembleia da República, vai ser muito difícil, porque o PS já tomou posição. O Chega tem uma posição que eu considero de irresponsabilidade, diria mesmo de infantilidade, ao condicionar a aprovação da reforma a matérias que nada têm que ver com isto, como uma redução da idade da reforma que ignora a realidade das finanças públicas e a evolução demográfica do país.

Por isso, não vejo grande probabilidade de viabilizar uma reforma desta natureza.

Das linhas vermelhas colocadas pela UGT, qual é, para si, a mais gravosa?

Por exemplo, a questão da não reintegração de um trabalhador despedido ilicitamente. Isso choca-me. Mas volto ao mesmo: se houvesse um pacote mais abrangente, essas matérias perderiam parte do peso que têm hoje.

Se os sindicatos vissem consagradas medidas claras sobre formação, transição tecnológica, adaptação à inteligência artificial, mecanismos para preparar trabalhadores e empresas, a resistência seria menor.

Quando surge isolado, isto dá margem a dúvidas e polémicas: “Então o tribunal considera ilícito e mesmo assim a pessoa não volta?”. É um tema que gera conflito e especulação. E eu não acho que seja o essencial no momento atual da economia portuguesa.