“Governo geriu mal desde o início”. Especialista alerta para risco de precariedade na reforma laboral

A proposta do Governo para reformar a lei do trabalho representa “um risco sério de aumento da precariedade”, defende na Renascença a especialista em direito do trabalho Rita Garcia Pereira.

Em causa estão medidas que, no entendimento desta jurista, podem mexer diretamente com horários, com a estabilidade do emprego e com a proteção de trabalhadores em situações mais frágeis.

“As medidas mais gravosas serão a aplicação do banco de horas individual e a contratação a termo. Existe, depois, outra linha vermelha, mas que, apesar de ser muito importante do ponto de vista dos princípios, aplica-se a um menor número de casos, que é o alargamento dos casos em que a reintegração deixa de ser possível”, afirma.

Sobre este ponto concreto, Rita Garcia Pereira lembra que “o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre uma norma similar e considerou-a inconstitucional”, razão pela qual só vê alguma lógica na medida em cargos de direção, “por envolverem um grau elevado de confiança, e em microempresas, por terem um número muito reduzido de trabalhadores”.

O problema está no potencial alargamento da medida, que “significa retirar-se o efeito útil da declaração de ilícito do despedimento”,

Na prática, sublinha, “estamos a dizer que um despedimento foi considerado ilícito pelo tribunal e que, ainda assim, o trabalhador não tem o direito de opção de voltar ao seu local de trabalho”.

A jurista insiste que o argumento de que a reintegração é inviável nem sempre corresponde à realidade. “Há casos de reintegrações que são bem-sucedidas, quer porque a administração, entretanto, mudou, quer porque o chefe se foi embora”, diz, acrescentando que conhece situações em que, no final, “as pessoas optaram pela reintegração”.