Não podemos viver sem perceções, mas "não podem ser um fim" para ler a realidade

As perceções em si não são boas nem são más, são o que são. Mas se são usadas através de uma leitura da realidade enviesada por potenciar determinados preconceitos negativos, por oferecer provas que são escolhidas a dedo, seletivamente, que apontam só numa certa direção, então já estamos a trabalhar muito para além daquilo que são as perceções. Aí já estamos a ser instrumentalizados”, resume a investigadora da Universidade Católica, Lívia Franco, que se especializou nos últimos anos a olhar para a importância das perceções na política internacional.

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De um momento para o outro, as perceções ganharam um lugar central na discussão política e pública em Portugal e no Mundo. Tanto que até esteve nomeada pela Porto Editora para palavra do ano, em 2025. E suscita todo o tipo de paixões dos que se concentram em cada um dos lados da barricada. Há uma troca de acusações entre os que defendem que ao não olhar para elas se desvaloriza o que as pessoas pensam e vivem, e os que acreditam que há uma instrumentalização perniciosa que pode ter um efeito destrutivo nas democracias.

Francisco Miranda Rodrigues, ex-bastonário da Ordem dos Psicólogos, defende que há um erro crónico neste “jogo de acusações”. “Num extremo, desprezam-se as perceções dos cidadãos, no outro extremo, às vezes tratamo-las como prova suficiente de que algo é a verdade, no sentido dos factos e da evidência”.