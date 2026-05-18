Chega viabilizou mais propostas com o PS do que com o PSD no novo Parlamento

PS e PSD viraram costas e ambos têm no Chega o maior aliado

E se há alguma lição a retirar a partir deste Parlamento tripartido, é a de que as alianças entre PS e PSD são cada vez mais raras.

Uma aliança entre PS e PSD só aconteceu por 18 vezes nesta legislatura, um número que é metade do que tinha sido na legislatura anterior, quando 37 projetos foram viabilizados por socialistas e social democratas.

Na XIV Legislatura, até 2022, a união PS-PSD foi a mais frequente para aprovar leis e projetos, mas depois de uma maioria socialista no Parlamento com António Costa no Governo, os dois partidos viraram costas e têm agora no Chega o grande aliado para viabilizar medidas.

Esta é uma realidade que já vem da anterior legislatura, quando o Chega engordou a sua bancada parlamentar e passou a ter 50 deputados, enquanto o PS tinha 78 e o PSD os mesmos 78 — com mais dois do CDS.

Neste cenário já havia um parlamento tripartido, em que a aliança mais testemunhada foi entre socialistas e o partido mais à direita.

Ao todo, PS e Chega uniram-se para viabilizar 115 iniciativas, enquanto o PSD juntou-se ou precisou do Chega para viabilizar 45 projetos.

Em apenas 37 ocasiões é que propostas foram viabilizadas pela aliança de social democratas com socialistas e, nas restantes 94 iniciativas, PSD, PS e Chega contribuíram para que a mesma fosse aprovada — através de um voto a favor ou de uma abstenção, fazendo com que a mesma não fosse chumbada.

Confluência na imigração

Apesar de haver um maior número de propostas viabilizadas através de alianças entre PS e Chega, o partido mais alinhado com a bancada de André Ventura continua a ser o PSD.

O Chega votou a favor de 84% das propostas do PSD, enquanto a mesma percentagem para propostas vindas do PS é de apenas 48%. No entanto, este gesto não tem correspondência. Do lado contrário, o PSD votou a favor de apenas 10% das iniciativas vindas do Chega, enquanto o PS votou a favor de um terço das propostas.

A aliança entre Chega e PSD acontece não só com frequência, mas também em dossiers importantes para os dois partidos de direita.

Com a aprovação na generalidade da lei do retorno na passada sexta-feira, o Chega encerrou este ciclo como o grande parceiro do Governo nas políticas de imigração.

No espaço de um ano, o partido de André Ventura viabilizou os três pilares daquela que foi uma das maiores bandeiras do governo: lei da imigração, lei da nacionalidade e lei do retorno.

A estratégia do Governo de “pisca à esquerda” e “pisca à direita” tem funcionado e o Chega aproveita estas mudanças para gritar vitória e mostrar que o crescimento do partido se traduz em influência legislativas.

André Ventura não se inibe de cantar vitória com este tipo de legislação, que vai apertando as regras para quem quer viver (ou já vive) em Portugal.