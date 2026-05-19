Durão Barroso: "Qualquer outro Governo" defenderia atual aliança entre Portugal e EUA

Durão Barroso defende que o Governo está a fazer o que deve em relação à utilização da base das Lajes. O antigo primeiro-ministro, que negociou o atual acordo em 1995, não tem dúvidas de que o acordo das Lajes está a ser cumprido.

"Não acompanhei esses detalhes, mas tenho absoluta segurança de que o acordo está a ser cumprido. Portugal está a fazer aquilo que sempre fez em todos os governos democráticos a seguir ao 25 de Abril – estar do lado do nosso aliado, os Estados Unidos da América do Norte", declara Barroso em entrevista conjunta à Renascença e à SIC, em Estrasburgo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O antigo presidente da Comissão Europeia admite que, por vezes, podem existir dúvidas sobre diversas decisões dos Estados Unidos. "Os aliados não são só para as boas ocasiões, mas também para as ocasiões difíceis", declara o antigo chefe de Governo.

O antigo primeiro-ministro considera importante que Portugal afirme o seu compromisso com a União Europeia e mantenha a "credibilidade, confiabilidade e autoridade" nas relações transatlânticas.