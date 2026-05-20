Líder da JSD: "Não acredito que a reforma laboral agrave a precariedade" dos jovens

João Pedro Louro, 31 anos, deputado, termina no próximo domingo o mandato como líder da Juventude Social-Democrata (JSD). Nos últimos dois anos, a JSD defendeu medidas de apoio à família e à natalidade e a semana de trabalho de quatro dias. Em entrevista à Renascença, João Pedro Louro reconhece que gostava de ter visto estas medidas incluídas no pacote laboral. Louro defende a reforma que o Governo vai levar ao Parlamento e garante que as alterações não vão criar mais precariedade laboral aos jovens. O líder da JSD espera que o PSD inclua no projeto de revisão constitucional a limitação de três mandatos para os deputados à Assembleia da República. A JSD quer ainda acabar com o dia de reflexão. A Assembleia da República vai discutir, em breve, a proposta do Governo de alterações às leis laborais, onde se prevê o alargamento do horário de trabalho e o trabalho não pago, retomando o banco de horas individual. A JSD concorda com estas alterações? Relativamente à reforma laboral, acho que é importante abordar, essencialmente, três dimensões. A primeira é que muitas vezes ansiamos por reformas estruturais, mas quando elas surgem, lá temos a resistência habitual e eu acho que é um péssimo serviço que fazemos ao país. A segunda dimensão é que houve aqui um profundo respeito por parte da concertação social e eu aqui lamento mesmo o péssimo serviço que foi feito, não ao país, mas sobretudo aos trabalhadores, por parte da UGT, porque não se compreende esta resistência e, sobretudo, a atuação de má-fé que a UGT teve em todo este processo. Talvez seja por isso, que hoje os sindicatos representam cada vez menos pessoas, não obstante haver uma ou outra medida que eu, particularmente, até tenho alguma resistência. A verdade, é que esta reforma laboral é essencial para tornar o país mais competitivo. A nossa defesa da semana de quatro dias assenta num princípio basilar e que diz muito às novas gerações Mas como é que a JSD defende a semana de trabalho de quatro dias e, ao mesmo tempo, concorda com o alargamento do horário de trabalho? Com o banco de horas há trabalho não pago e é acrescentar horas ao dia de trabalho, como é que se pode defender as duas coisas? A nossa defesa da semana de quatro dias assenta num princípio basilar e que diz muito às novas gerações, que é justamente terem mais flexibilidade para gerir o seu dia-a-dia profissional, pessoal e familiar e, por exemplo, no que diz respeito ao banco de horas é disso que se trata, é de oferecer a possibilidade ao trabalhador de gerir o seu dia-a-dia conforme lhe for mais conveniente. Mas acredita que o trabalhador vai ter esse poder de gerir ou vai ficar refém da vontade do empregador? Sim acredito. Aquilo que está em cima da mesa hoje é o banco de horas individual ser por acordo entre o trabalhador e o empregador, ou seja, tem de haver um acordo. Aquilo de que se trata é o empregador, mediante uma exigência simbólica e extraordinária do trabalhador ter de trabalhar mais horas em determinada semana ou em determinado dia, o trabalhador pode depois não trabalhar uma ou duas horas noutra semana.

Mas esse trabalho extra, se não existir o banco de horas, tem de ser pago e assim não é... Mas é pago, e agradeço mesmo a oportunidade, porque eu creio que também tem existido muita desinformação relativamente à reforma laboral. O banco de horas individual trata-se, nada mais nada menos, de que o trabalhador e o empregador poderem acordar que, em determinada semana, o trabalhador pode trabalhar mais horas compensando na semana seguinte, sendo que, ao fim de seis meses, há o registo do número de horas feitas a mais pelo trabalhador e ele será compensado do ponto de vista financeiro por essas horas que trabalhou a mais. Eu creio que se existe proposta que se aproxima até da semana de quatro dias, não se aproxima tanto como eu gostaria, mas que se aproxima em alguma medida à semana de quatro dias é justamente o banco de horas. Acredito que é preciso enquadrar legalmente a semana de quatro dias Mas há medidas neste pacote laboral com as quais tem algumas resistências? A primeira é não ir mais além, se quisermos, do ponto de vista de dar flexibilidade aos trabalhadores, porque eu acredito que é preciso enquadrar legalmente a semana de quatro dias, e quando digo isto não tem de ser necessariamente do ponto de vista restritivo das pessoas trabalharem única e exclusivamente quatro dias, pode ser, por exemplo, entrarem mais tarde à segunda-feira e saírem mais cedo à sexta-feira, consoante aquilo que for melhor para a organização. E há outro ponto que diz respeito à licença parental, aquilo que a JSD defende a licença parental paga durante seis meses e queremos dar liberdade à família para decidir como dividir ou repartir esse tempo. Essas propostas foram entregues ao primeiro-ministro no ano passado, mas ficaram na gaveta, nomeadamente, a licença parental. Sim, essa é uma medida em que claramente divergimos e não há mal nenhum, mas aquilo que a JSD apresentou há menos de um ano, o “Portugal que Nasce”, é o nosso pacote de medidas de apoio à família e à natalidade, que visa, sobretudo, dar um bom contributo para que Portugal tenha um país mais amigo das famílias e que também possa dar liberdade aos jovens casais de terem os filhos, se essa for a sua vontade. Apresentamos várias medidas, desde a área do rendimento, passando pela área da habitação, passando pela área justamente da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, mas também na área da Educação. Creio que, em jeito de balanço de mandato, a JSD também nesta fase deve ser avaliada pela capacidade de integrar e antecipar alguns temas que não estão na agenda política e mediática e temos aqui um bom exemplo, um contributo para responder a um problema que o país tem e que toda a gente reconhece, problema demográfico e, por outro lado, a semana de 4 dias de trabalho, que eu creio que é um daqueles temas em que a JSD, honrando a sua história, está certa antes do tempo. Regressando ao pacote laboral, quem critica a proposta do Governo diz que a precariedade vai aumentar. Sabendo que a maioria dos jovens já tem vínculos precários, os jovens ficam ainda com uma situação mais difícil se este pacote for aprovado? É curioso, porque aqueles que afirmam constantemente que os jovens vivem uma situação precária em Portugal são justamente aqueles que não querem mexer em nada na legislação laboral. Isto é um paradoxo enorme. Não creio que a reforma laboral aprofunde a precariedade, justamente porque se existe evidência científica que hoje temos por parte das novas gerações, é que elas dão muito valor à flexibilidade e valorizam cada vez mais o tempo, não só para o trabalho, mas também o tempo para a família e o tempo para realizar outras coisas. Somos o país que passa a vida a dizer que os jovens têm de consumir mais cultura ou que têm de fazer mais desporto, porque temos também uma sociedade mais sedentária.