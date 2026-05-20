Líder da JSD: "Não acredito que a reforma laboral agrave a precariedade" dos jovens

Mas esse trabalho extra, se não existir o banco de horas, tem de ser pago e assim não é...

Mas é pago, e agradeço mesmo a oportunidade, porque eu creio que também tem existido muita desinformação relativamente à reforma laboral. O banco de horas individual trata-se, nada mais nada menos, de que o trabalhador e o empregador poderem acordar que, em determinada semana, o trabalhador pode trabalhar mais horas compensando na semana seguinte, sendo que, ao fim de seis meses, há o registo do número de horas feitas a mais pelo trabalhador e ele será compensado do ponto de vista financeiro por essas horas que trabalhou a mais. Eu creio que se existe proposta que se aproxima até da semana de quatro dias, não se aproxima tanto como eu gostaria, mas que se aproxima em alguma medida à semana de quatro dias é justamente o banco de horas.

Acredito que é preciso enquadrar legalmente a semana de quatro dias

Mas há medidas neste pacote laboral com as quais tem algumas resistências?

A primeira é não ir mais além, se quisermos, do ponto de vista de dar flexibilidade aos trabalhadores, porque eu acredito que é preciso enquadrar legalmente a semana de quatro dias, e quando digo isto não tem de ser necessariamente do ponto de vista restritivo das pessoas trabalharem única e exclusivamente quatro dias, pode ser, por exemplo, entrarem mais tarde à segunda-feira e saírem mais cedo à sexta-feira, consoante aquilo que for melhor para a organização. E há outro ponto que diz respeito à licença parental, aquilo que a JSD defende a licença parental paga durante seis meses e queremos dar liberdade à família para decidir como dividir ou repartir esse tempo.

Essas propostas foram entregues ao primeiro-ministro no ano passado, mas ficaram na gaveta, nomeadamente, a licença parental.

Sim, essa é uma medida em que claramente divergimos e não há mal nenhum, mas aquilo que a JSD apresentou há menos de um ano, o “Portugal que Nasce”, é o nosso pacote de medidas de apoio à família e à natalidade, que visa, sobretudo, dar um bom contributo para que Portugal tenha um país mais amigo das famílias e que também possa dar liberdade aos jovens casais de terem os filhos, se essa for a sua vontade. Apresentamos várias medidas, desde a área do rendimento, passando pela área da habitação, passando pela área justamente da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, mas também na área da Educação. Creio que, em jeito de balanço de mandato, a JSD também nesta fase deve ser avaliada pela capacidade de integrar e antecipar alguns temas que não estão na agenda política e mediática e temos aqui um bom exemplo, um contributo para responder a um problema que o país tem e que toda a gente reconhece, problema demográfico e, por outro lado, a semana de 4 dias de trabalho, que eu creio que é um daqueles temas em que a JSD, honrando a sua história, está certa antes do tempo.

Regressando ao pacote laboral, quem critica a proposta do Governo diz que a precariedade vai aumentar. Sabendo que a maioria dos jovens já tem vínculos precários, os jovens ficam ainda com uma situação mais difícil se este pacote for aprovado?

É curioso, porque aqueles que afirmam constantemente que os jovens vivem uma situação precária em Portugal são justamente aqueles que não querem mexer em nada na legislação laboral. Isto é um paradoxo enorme.

Não creio que a reforma laboral aprofunde a precariedade, justamente porque se existe evidência científica que hoje temos por parte das novas gerações, é que elas dão muito valor à flexibilidade e valorizam cada vez mais o tempo, não só para o trabalho, mas também o tempo para a família e o tempo para realizar outras coisas. Somos o país que passa a vida a dizer que os jovens têm de consumir mais cultura ou que têm de fazer mais desporto, porque temos também uma sociedade mais sedentária.