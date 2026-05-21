Paulo Pedroso: “Seguro entrou em territórios que desde o general Eanes não se entrava"

Acha que está isolada no Governo?

Está tão isolada que até tem vice-presidentes do PSD na UGT que estão contra ela. Que eu saiba, a visão da ministra até hoje só tem um aliado, que é a Iniciativa Liberal. A visão da ministra é liberal, é coerente com o seu modelo de pensamento. Agora, o que lhe acontece é o que acontece muitas vezes aos académicos que vêm para a política. Não vimos nela nenhuma abertura negocial. Até pressentimos que o primeiro-ministro tentou em vários momentos. Não havendo ponta para onde se pegar nesta reforma, ou os populistas se convertem ao paradigma liberal das relações de trabalho da ministra, ou a ministra, ou o PSD, em última instância, cede aos populistas, o que gerará um outro problema: de um acordo entre o PSD e os populistas, provavelmente, a ministra não sairá satisfeita. Há muito tempo que eu penso que a ministra se tornou num problema para o Governo.

E acha normal a crítica que ela fez também ao Presidente da República?

O Presidente da República não é aluno, não é discípulo, não é súbdito, nem sequer é par da ministra. Se empoderou a UGT e depois? A ministra tem de saber ler essa relação, não tem que se queixar dela. O papel do Presidente da República também é o de ser provedor dos cidadãos. O que vi no Presidente da República não foi empoderar a UGT, foi intervir até ao limite no sentido de aproximar as partes.

E que papel é que António José Seguro deve ter nesta nova fase da discussão da reforma laboral?

Se eu fosse conselheiro do Presidente da República, dir-lhe-ia para se remeter agora ao silêncio se não limita a sua própria margem de atuação no momento em que tiver que pronunciar-se.

E o que é que tem achado do mandato deste Presidente? Representa ou não representa a esquerda? O Livre, o PCP e o Bloco ficaram muito desiludidos com a promulgação da lei da nacionalidade.

A ideia de que António José Seguro pudesse representar a esquerda só pode vir de alguém que não ouviu as primeiras entrevistas do candidato António José Seguro. Se há coisa que ele procurou desde o princípio foi não ser posicionado como um candidato da esquerda. Eu penso que ele recebeu de bom grado o apoio da esquerda, tornou-se de algum modo consensual face à natureza do adversário que teve na segunda volta, mas creio que nunca um bom Presidente da República vindo da esquerda tenha atuado como advogado da esquerda.

Reforma laboral? Se eu fosse conselheiro do Presidente da República, dir-lhe-ia para se remeter agora ao silêncio

E tem algumas reservas?

Julgo que pode ter a tentação de compensar não ter sido primeiro-ministro, intervindo em certos dossiers que são excessivamente da governança.

Fez mal em tentar promover um Pacto para a Saúde com os partidos?

Não tenho ainda um juízo definitivo. Mas arriscou. Arriscou entrar em territórios não cartografados. Entrou em territórios que desde o general Eanes não se entrava, de algum modo.

E se correr mal, como é que sai?

Se correr mal, é mau para o Presidente. E eu penso que ele teria ganho em esperar algum tempo antes de tomar uma iniciativa com este peso. Mas é esse o principal risco que eu vejo.

Pacto da Saúde? Arriscou entrar em territórios não cartografados. Entrou em territórios que desde o general Eanes não se entrava

Foi a vontade de querer mostrar trabalho?

Não, é querer mostrar que não é um Presidente meramente simbólico. Eu penso que se criou essa pressão sobre ele, até porque há um pouco aquela expetativa de dizer que António José Seguro é um homem muito consensual, muito de convergências, não vai provocar ruturas. Julgo que reagiu excessivamente à antecipação dessa crítica. Creio que terá de moderar o ímpeto de entrar em áreas diretas da governação, sob pena de se expor ao combate político.

Porque é que considera que o PS esteve mal nesta questão das críticas ao Governo a propósito da utilização, da Base das Lajes e das declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio?

De algum modo houve aqui um reflexo condicionado, começaram-se a criticar uns aos outros quando o que é novo, irresponsável e perigoso é esta cultura histriónica desta administração americana. Mas penso que o PS esteve bem ao pedir que o ministro dos Negócios Estrangeiros vá ao Parlamento. Mas não encontro, até hoje, nada no que o Governo diz que aconteceu que vá contra a tradição portuguesa nesta matéria. Não esteve longe da latitude que, tradicionalmente, os governos de direita e de esquerda dão ao seu aliado americano sobre as Lajes. E, portanto, irmos a correr atrás de uma atoarda de Marco Rubio para condenar a priori o Governo português parece-me precipitado e o uso de certa linguagem hiperbólico.

É a mesma latitude que foi usada, por exemplo, na altura dos presos de Guantanamo?

Essa aí, do meu ponto de vista, ainda menos, mas a mesma que foi usada no Afeganistão. Não há histórico de recusas do uso das Lajes pelo governo português com impacto mediático. Há de ter havido algumas, mas que foram mantidas no recato. Desde Marcelo Caetano até hoje, nós não temos a mesma posição que tem a Espanha, que tem a Alemanha. E, portanto, isso há de ter uma explicação.

Irmos a correr atrás de uma atoarda de Marco Rubio para condenar a priori o Governo português parece-me precipitado e o uso de certa linguagem hiperbólico

E tudo isso leva a repensar e a rever o atual acordo das Lajes entre Estados Unidos da América e Portugal?

Quem acha que os americanos não devem ter uma base nas Lajes tem aqui uma oportunidade ótima para discutir o assunto.

E o que é que acha?

Eu acho que é bom para Portugal e é bom para os Açores.

Mas ao longo dos últimos anos houve várias atitudes da parte de administrações norte-americanas colocando em causa o Direito internacional. A posição de Portugal não pode também evoluir?

Pode, mas eu penso que, em matéria de posicionamento das administrações americanas e do governo português, há apenas um precedente errado, que é o do governo de Durão Barroso.

O Iraque…

Portugal nunca acompanhou os americanos nas suas intervenções ilegais, face ao Direito internacional. Portanto, essa é uma matéria que está de algum modo bem estabelecida entre parceiros. Portugal não é subserviente face aos Estados Unidos.

Repito, com exceção da guerra do Iraque e do conflito entre Durão Barroso e Jorge Sampaio, Portugal nunca acompanhou as aventuras dos Estados Unidos.

Mas agora o Direito internacional parece ter sido quebrado...

O que o Governo nos diz, a menos que alguém tenha dados que eu não tenho, é que o que foi autorizado não são operações agressivas, são operações de retaliação e são operações proporcionais. Eu não tenho nenhum indício de que Portugal tenha apoiado uma ação ilícita do governo americano.

Se o PS fosse governo, entendia que teria feito o mesmo que este governo da AD fez?

Teria feito o mesmo que o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que fez.

Portugal não podia ter feito o mesmo que Espanha?

Espanha não é Portugal. A relação entre Espanha e os Estados Unidos não é igual à relação entre Portugal e os Estados Unidos. Cada país tem as suas constantes de diplomacia. Portugal ganha em diferenciar-se face à Espanha na relação com os Estados Unidos, não é com o sr. Trump. Não vejo nenhuma razão para deitarmos fora a boa relação transatlântica, digamos, por causa do sr. Trump.

O que é que falta ao PS para voltar a ser alternativa, tendo em conta que é, neste momento, a terceira força política no Parlamento?

O que falta ao PS é ganhar eleições.