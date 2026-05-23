PS prepara alternativa à reforma laboral. Santos Silva diz que proposta do Governo "não tem ponta por onde se lhe pegue"

O segundo tema essencial a que a contrarreforma laboral do Governo não responde em nada são os desafios que a digitalização da economia, não apenas a economia da inteligência artificial, mas outros movimentos de robotização e digitalização da economia colocam às condições de trabalho, às relações laborais, designadamente em termos de emprego disponível, em termos de organização do trabalho e em termos de duração dos horários de trabalho. Portanto, onde, na minha opinião, o Governo na sua proposta vai no sentido exatamente contrário porque o que propõe é que as empresas possam aumentar a intensidade e a duração do trabalho através, designadamente, dos bancos de horas individuais quando a transformação tecnológica, até para não significar quebras brutais no emprego, tem de ser acompanhada por movimentos inversos de libertação de tempo disponível para a família e para a vida pessoal.

E, finalmente, o terceiro tema é o tema das qualificações. Nós ainda estamos longe de ter 50% dos estudantes do ensino secundário nas vias tecnológicas e profissionais. Temos hoje um número crescente, são vários milhares de jovens que nem estão a estudar, nem estão a trabalhar. O PS já apresentou um programa específico para a formação profissional certificada desses jovens, a que o Governo disse nada, como tem acontecido face às propostas concretas que o PS tem apresentado.

Taxa sobre os chips tem uma vantagem sobre outras propostas porque ela é exequível

Tem sido defendido que uma eventual reforma laboral deve correr em paralelo a uma reforma fiscal associada às novas tecnologias e à inteligência artificial. A taxação tecnológica, dos chips, por exemplo. Podemos ver o PS a fazer uma proposta desse tipo?

Eu vejo, pessoalmente, mais na relação com os sistemas de Segurança Social do que, provavelmente, com legislação laboral, porque, evidentemente, a transformação da economia vai sendo sempre no sentido de a economia precisar menos de trabalho, ser menos trabalho intensivo e ser mais capital intensivo, usar mais tecnologia.

A Segurança Social é financiada pelas contribuições sobre salários e, portanto, se essas contribuições sobre salários podem vir a não crescer tanto nas próximas décadas, é preciso compensar com uma maior participação de outras fontes de receita e, sobretudo, não se pode penalizar as empresas que empregam face às empresas que substituem trabalho por tecnologia. E é nesse sentido que, por exemplo, a alocação de uma percentagem de receita do IVA ao financiamento da Segurança Social já foi decidida por um Governo do PS, aliás, mantida por este, como também há quem proponha taxas sobre tecnologia, essa taxa sobre os chips tem uma vantagem sobre outras propostas porque ela é exequível, há mesmo matéria sobre a qual pode haver coleta. Digamos que é uma paleta, e é uma das cores disponíveis para a paleta que nós temos de construir para financiar a Segurança Social no futuro.

Reforma laboral? Esta proposta de lei do Governo não tem ponta por onde se lhe pegue

O facto de o PS votar contra a reforma laboral não ajuda à ideia de que o PS se entrincheira na oposição, um acantonamento à esquerda?

Não, sabe que a coisa mais normal, e fartei-me de dizer isso quando era presidente da Assembleia da República, a coisa mais normal que há na democracia é os partidos que apoiam o Governo votarem a favor das propostas do Governo e os partidos que se opõem ao Governo votarem contra as propostas do Governo em tudo o que não é matéria de soberania.

Agora, esta proposta de lei do Governo não tem ponta por onde se lhe pegue. É preciso ter esta noção. Falemos do ponto de vista, não dos sindicatos, da reivindicação e do protesto, em Portugal associados mais à CGTP, mas sindicatos treinados e adeptos da negociação e do compromisso, como são em Portugal os sindicatos afetos à UGT. Um compromisso significa que a senhora parte para uma negociação sabendo que vai ceder algumas coisas e que vai ganhar outras coisas. Ora, não há na contraproposta do Governo, na proposta de lei do Governo, não há nada em relação ao qual nós podemos dizer ‘ah, aqui os direitos dos trabalhadores melhoram’, pelo contrário, é uma proposta completamente desequilibrada.

A moção de Luís Montenegro na corrida à liderança interna do PSD fala-se em maioria absoluta para o PSD. O que é que isso diz do líder do PSD e primeiro-ministro nesta fase?

Não faz sentido nenhum. Diz que, para falar diplomaticamente, tem uma capacidade de sonho absolutamente ilimitada. Para falar mais cinicamente, significa que há muito que perdeu aquela ideia de que é preciso ter os pés na terra.