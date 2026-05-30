Críticas de Passos mostram o que está a correr mal no Governo e podem "fragilizar" liderança de Montenegro

Paula Espírito Santo entende que Passos Coelho mantém, apesar destas intervenções, uma postura “de equidistância relativamente à política”, e está apenas a usar o direito a exprimir a sua liberdade de pensamento.

“Não me parece que neste momento possa haver algum tipo de aspiração de política ativa, de governação, que esteja num horizonte a breve trecho, mas a política também é bastante imprevisível”, diz a politóloga à Renascença.

Não se pode dizer que estas intervenções não tenham qualquer tipo de influência interna, quanto mais não seja desencadear uma atenção sobre aspetos que são críticos do ponto de vista das políticas públicas, da governação

Ainda esta semana, o antigo primeiro-ministro participou no lançamento de um livro sobre a Constituição e desta vez a sessão foi aberta aos jornalistas. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Passos Coelho apareceu ao lado de André Ventura e disse ao líder do Chega que “isto precisava de ganhar mais um bocadinho de ritmo porque as pessoas estão a ficar impacientes”.

Paula Espírito Santos diz que Passos Coelho já percebeu que tem apoios à direita e até na extrema-direita, mas garante que não é esse o caminho que ele quer percorrer.

“Não me parece que [Passos Coelho] queira fazer algum uso desses possíveis apoios. O que ele faz neste momento é continuar uma vida e uma atividade de reflexão, sobretudo ligada à academia, aos livros, à literatura”, refere.

Quatro anos depois de ter ganho as eleições no PSD a Jorge Moreira da Silva, Luís Montenegro é agora o primeiro-ministro, “atingiu o grande objetivo que é governar” e por isso, acrescenta a professora de ciência política “pode dizer-se que é um líder forte, porque é primeiro-ministro”.