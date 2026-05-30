PS remete para FAUL decisão sobre confiança política em Sérgio Cintra e Carla Madeira

A direção nacional do PS remete para a federação socialista da Área Urbana de Lisboa (FAUL) uma decisão sobre a manutenção ou não da confiança política nos dois vereadores socialistas na autarquia da capital envolvidos na Operação "Imergente".

O jornal "Observador" deu conta na tarde deste sábado que dois dos vereadores do PS na câmara municipal de Lisboa, Sérgio Cintra e Carla Madeira, foram constituídos arguidos na investigação sobre a adjudicação de contratos por parte de autarquias e juntas de freguesia, por suspeitas de crimes económico-financeiros.

À Renascença, fonte da direção nacional do PS escusa-se a tecer comentários sobre a situação destes dois vereadores e remete uma posição para a federação socialista de Lisboa liderada por Carla Tavares, que, até ao momento, não foi possível contactar apesar das tentativas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Desde sexta-feira, a Renascença também já tentou contactar Alexandra Leitão, vereadora do PS em Lisboa e candidata derrotada à autarquia, que fez saber através da assessoria de imprensa que está fora do país numa conferência académica e que não pretende “dizer nada” sobre a Operação “Imergente”.