PSD alerta Nuno Melo para a "oportunidade" de avançar com programa Defender Portugal

É preciso mais tempo?

Nós estamos a falar de um programa de curta duração, é verdade, mas que permite aos jovens não só o enriquecimento curricular, como a formação militar próxima, ombro a ombro com as pessoas que estão disponíveis a servir o nosso país, por outro lado, há uma vertente de externato onde poderão, através das Forças Armadas, prestar serviço à sua comunidade.

Eu acho que um programa destes que funciona com flexibilidade, que tem um pacote de incentivos, é atrativo e não é só a questão da carta de condução, mas tem uma remuneração associada e tem a valorização curricular para os jovens.

Mas considera que os 400 euros vão atrair muitos jovens?

Eu gostaria de pagar 10 mil, a questão é que o instruendo básico que serve as Forças Armadas recebe pouco mais de 800 euros, nós temos de ter a devida proporcionalidade. Não estamos a falar de jovens que vão servir nas Forças Armadas, mas estamos a oferecer uma experiência aos jovens nas Forças Armadas, e que depois, se quiserem podem seguir essa carreira.

Grande parte das críticas dirigiram-se ao facto de este programa não corresponder ao problema de retenção dos militares, mas não é isso que este programa responde

Este projeto foi criticado por muitos antigos responsáveis militares. Dizem que não vai resolver o problema da falta de efetivos, que é uma inutilidade e um remendo. Como é que responde a estas críticas?

Eu tenho o maior respeito por quem serviu nas nossas Forças Armadas que fizeram um trabalho fantástico porque enfrentaram a maior guerra do século XX, longe do território que hoje conhecemos como território nacional. Inovaram, criaram doutrina com capacidades parcas e, portanto, eu ouço com cuidado, com respeito e consideração, mas, com toda a humildade, considero que abordaram um problema ao qual este programa não responde.

Grande parte das críticas dirigiram-se ao facto de este programa não corresponder ao problema de retenção dos militares, mas não é isso que este programa responde. Este programa responde à ligação das novas gerações à Defesa Nacional e à atração das novas gerações para poderem vir a prestar serviço militar. É um programa inovador, ousado, mas eu julgo que temos de ter respostas ousadas para tempos que também são diferentes. Se nós continuarmos a aplicar exatamente a mesma terapia que aplicávamos noutros tempos, nós vamos produzir os mesmos resultados.

Mas a ideia de atrair é para conseguir depois reter esses jovens nas Forças Armadas?

Não. A ideia de atrair é para começar a formar jovens, oferecer-lhes essa cultura de Defesa Nacional. Daí pode resultar uma externalidade positiva, que é os jovens que participarem, gostarem da experiência, passarem a estar informados sobre a carreira militar, sobre as brilhantes opções que podem ter em termos de formação superior no Exército, na Força Aérea, na Marinha, e através dessa experiência e desse conhecimento, pode resultar, como lhe disse, essa consequência. Mas o objetivo central do programa é dar uma oportunidade que não existe desde o fim do serviço militar obrigatório, dos jovens terem uma experiência que não compromete o seu futuro.

E a quem se destina?

Um jovem que esteja à procura do primeiro emprego pode frequentar este programa. Um jovem que, em determinado momento, fica fora do mercado de trabalho ou quem esteja no ensino superior ou no ensino profissional. Faz o programa e vai à sua vida, ou será mais provável, escolher a carreira militar. Mas o país nunca perde com este programa, porque ganha em reforço da sua coesão nacional. Para além do país, as Forças armadas também não perdem, porque reforçam em prestígio na sociedade portuguesa.

O poder político está a confiar às Forças Armadas a sua formação cívica e militar. Não pode haver maior sinal de confiança de um Governo, de um Parlamento nas Forças Armadas, do que confiar a formação de um jovem, num determinado período.