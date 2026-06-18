Reforma Laboral. Governo propõe alterações com dúvidas constitucionais "gritantes"

Segundo Guilherme Dray, o “nosso Código de Trabalho já tem essa presunção, que é o artigo 12.º A, expressamente consignada, e o que a proposta faz, basicamente, é deixar de existir essa presunção especial para quem trabalha nas plataformas digitais e criar um requisito adicional para que possa haver uma qualificação deste contrato enquanto contrato de trabalho, dizendo que tem de existir uma dependência económica de pelo menos 80% do rendimento por parte do prestador do trabalho”.

Para este especialista em direito laboral, essa proposta de alteração “é até violadora do princípio da igualdade do artigo 12º da Constituição, porque existe para estes trabalhadores um indício acrescido, do ponto de vista da dependência económica, quando não existe para todos os demais prestadores de serviço que, eventualmente, podem ser trabalhadores”.

Prazo dos contratos a termo

Também o alargamento dos prazos dos contratos a termo é alvo de críticas de Guilherme Dray, que considera que vai agravar a precariedade laboral ao admitir a “perpetuação de contratos de trabalho a termo por quem nunca celebrou um contrato de trabalho por tempo indeterminado”.

Este especialista exemplifica: “quem nunca teve um contrato sem ser a termo, pode ser contratado a vida inteira, até aos 30, 40, 50, 60, 70 anos, sempre a termo e isto também me parece que viola o princípio da segurança no emprego”.

Guilherme Dray recorda que o Tribunal Constitucional já se tem “pronunciado muitas vezes sobre a excecionalidade da contratação a termo e, aqui, o que estamos a fazer é banalizar, é generalizar a contratação a termo, que é penalizadora, designadamente para os jovens que querem aceder ao mercado de trabalho e querem ter condições para ter a sua própria vida familiar”.

Despedimento sem justa causa

A possibilidade de uma empresa não reintegrar um trabalhador quando o tribunal entenda que o despedimento foi ilícito, desde que pague uma indemnização, é outra das alterações que Guilherme Dray critica.

Esta é uma possibilidade que já existe para as microempresas e para quem exerça cargos de administração, mas o seu alargamento, como o Governo pretende, “para que se aplique a todas as empresas e em relação a todas as categorias de trabalhadores, generalizando o regime também parece que há aqui uma potencial violação do artigo 53º da Constituição, que tem a ver com a segurança no emprego”.

Guilherme Dray lembra que o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre esta matéria em 2003 e, na altura, disse que “esta oposição à reintegração só é possível porque se trata de microempresas, que são empresas com uma realidade muito específica, em que o grau de confiança é particularmente exigível”.