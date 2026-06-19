PSD concentra críticas no PS: "Não pode continuar a ser força de bloqueio"

Luís Montenegro prometeu, durante o debate quinzenal desta semana, deixar para o Congresso do PSD uma análise mais aprofundada sobre a situação política nacional, mas avisou que o Governo vai continuar a dialogar com o Chega e com o PS, “assim haja vontade” das lideranças destes dois partidos.

O primeiro-ministro e líder do PSD reconhece que o Partido Socialista não tem tido essa vontade de convergir com o Governo e, na véspera do congresso, o líder parlamentar e secretário-geral do partido, Hugo Soares, diz em entrevista à Renascença que o PS tem de deixar de ser uma “força de bloqueio”.

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“O Partido Socialista, como partido fundador da democracia, tem mesmo que deixar de ser força de bloqueio e tem que passar a fazer o papel que o povo português lhe deu nas eleições, que é ser oposição construtiva, deixando o Governo governar e fazendo a avaliação no final dos quatro anos da legislatura”, diz Hugo Soares.

O secretário-geral do PSD falou esta quinta-feira com a Renascença, poucos minutos depois do debate no Parlamento sobre a proposta do Governo que altera o Código do Trabalho, em que o PS anunciou o voto. Apesar disso, Hugo Soares acredita que os socialistas vão alterar a estratégia. “É isso que se espera de um partido com a maturidade que o PS tem e estou convencido que isso vai acontecer”, remata.

"O PSD não está a pensar nem quer eleições"

Questionado sobre se este congresso em Anadia vai servir também para preparar o partido para eleições antecipadas, Hugo Soares diz que essa discussão não faz sentido. “O PSD não está a pensar em eleições, nem quer eleições, portanto, esse debate não acontecerá, nem o PSD precisa de se preparar para eleições porque as eleições só acontecerão daqui a quatro anos”.