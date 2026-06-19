Entrevista a Hugo Soares
PSD concentra críticas no PS: "Não pode continuar a ser força de bloqueio"
19 jun, 2026 - 06:24 • Manuela Pires
Na véspera do Congresso do PSD em Anadia, Hugo Soares diz à Renascença que o partido tem orgulho na atual direção de Luís Montenegro porque conduziu o partido a vitórias eleitorais. No Governo, o PSD quer cumprir a legislatura até ao fim: “O PSD não quer eleições antecipadas”.
Luís Montenegro prometeu, durante o debate quinzenal desta semana, deixar para o Congresso do PSD uma análise mais aprofundada sobre a situação política nacional, mas avisou que o Governo vai continuar a dialogar com o Chega e com o PS, “assim haja vontade” das lideranças destes dois partidos.
O primeiro-ministro e líder do PSD reconhece que o Partido Socialista não tem tido essa vontade de convergir com o Governo e, na véspera do congresso, o líder parlamentar e secretário-geral do partido, Hugo Soares, diz em entrevista à Renascença que o PS tem de deixar de ser uma “força de bloqueio”.
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“O Partido Socialista, como partido fundador da democracia, tem mesmo que deixar de ser força de bloqueio e tem que passar a fazer o papel que o povo português lhe deu nas eleições, que é ser oposição construtiva, deixando o Governo governar e fazendo a avaliação no final dos quatro anos da legislatura”, diz Hugo Soares.
O secretário-geral do PSD falou esta quinta-feira com a Renascença, poucos minutos depois do debate no Parlamento sobre a proposta do Governo que altera o Código do Trabalho, em que o PS anunciou o voto. Apesar disso, Hugo Soares acredita que os socialistas vão alterar a estratégia. “É isso que se espera de um partido com a maturidade que o PS tem e estou convencido que isso vai acontecer”, remata.
"O PSD não está a pensar nem quer eleições"
Questionado sobre se este congresso em Anadia vai servir também para preparar o partido para eleições antecipadas, Hugo Soares diz que essa discussão não faz sentido. “O PSD não está a pensar em eleições, nem quer eleições, portanto, esse debate não acontecerá, nem o PSD precisa de se preparar para eleições porque as eleições só acontecerão daqui a quatro anos”.
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Os militantes do PSD reúnem-se em congresso um ano depois das segundas eleições legislativas em que o partido reforçou a vitória, mas em que o Chega de André Ventura ganhou mais força eleitoral e elegeu 60 deputados.
No último ano, o PSD aprovou com o Chega a lei da nacionalidade, da imigração, mas Hugo Soares acredita que os militantes não vão criticar Montenegro pelas escolhas que está a fazer.
“Não creio sinceramente que o PSD tenha feito mais acordos com o Chega do que com os outros partidos. O PSD tem uma responsabilidade que é governar e para governar tem de negociar com os partidos com a representação parlamentar. Não sei se haverá críticas ou não, se houver, o Congresso é o espaço certo para essa discussão”, justifica Hugo Soares.
Aliás, o secretário-geral do PSD acredita que “o partido está mais do que orgulhoso do trabalho feito pela atual direção nos últimos quatro anos”. Hugo Soares enumera as eleições que Montenegro venceu, entre legislativas, regionais e autárquicas, para concluir que “há uma grande adesão” do partido àquilo que o Governo está a fazer na governação e “sobretudo, um orgulho que o partido tem naquilo que nós estamos a fazer para transformar a vida das pessoas”, diz Hugo Soares à Renascença.
Ouvir Passos Coelho? "Concordo"
Apesar de não ter oposição interna, a atual liderança do PSD e do Governo tem sido criticada por Pedro Passos Coelho que, nos últimos meses, veio a público contestar o que considera ser a inação do Governo em fazer reformas estruturais. As críticas geraram incómodo na liderança e levaram mesmo Luís Montenegro a desafiar o antigo primeiro-ministro a ir a votos no partido.
Esta semana, Miguel Pinto Luz avisou, em entrevista à Antena 1, que “o Governo não se pode dar ao luxo de não ouvir um senador como Passos Coelho”. Hugo Soares concorda com o ministro das Infraestruturas e da Habitação e lembra que foi esta direção que permitiu o encontro, em vários momentos, do partido com antigos líderes.
“Concordo. Não terá havido nenhuma direção de partido que tenha criado tantos movimentos de participação, julgo eu, modéstia à parte, de ex-líderes como nós fizemos, Cavaco Silva, Fernando Nogueira, que inclusive participou num almoço com o primeiro-ministro, o Dr. Luís Marques Mendes, o Dr. Pedro Santana Lopes, o Dr. Pedro Passos Coelho, o Dr. Luís Filipe Menezes, a Dr. Manuela Ferreira Leite, bem, não tem faltado respeito por parte do partido pelo seu histórico, um histórico e uma história que nos orgulhemos”, refere Hugo Soares.
Para além da moção de estratégia global de Luís Montenegro, o congresso vai ainda discutir 18 propostas temáticas onde as estruturas do PSD pedem reformas ao Governo, como a revisão da lei das finanças locais, a alteração à lei eleitoral autárquica e para a Assembleia da República e ainda alargar os serviços mínimos às escolas em dias de greve. São várias ideias com as quais Hugo Soares não se compromete, preferindo valorizar o “pluralismo” que diz existir no partido.
“O PSD tem um conjunto de moções para ser discutido no Congresso e eu acho sinceramente que isso é manifestamente importante porque mostra a vitalidade do partido e mostra a polaridade também das ideias e das políticas públicas que o PSD sempre teve para o país e, portanto, isso é salutar” remata o secretário-geral do partido.