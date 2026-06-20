Líder dos TSD sobre reforma laboral: “É uma daquelas reformas que só se faz com maioria absoluta”

André Ventura disse na quinta-feira que esta seria uma “vitória dos trabalhadores”. Acabou por ser uma vitória dos trabalhadores?

Talvez na perspetiva puramente sindical e das centrais sindicais e, sobretudo, da CGTP, claramente foi uma vitória dessas cores.

O que é aqui estranho é esta santa aliança anti-natura, aparentemente, entre um partido que é considerado um partido conservador de extrema-direita e a esquerda mais radical. Não deixa de ser curioso notar este aspeto. Talvez isso não seja alheio ao facto de, por exemplo, o Chega ter vencido as eleições legislativas no distrito de Setúbal. E, portanto, isto é, o perfil do votante do Chega pode assemelhar-se muito àquele que está na base da CGTP, que é o Partido Comunista tradicional e muita gente do Partido Socialista.

O primeiro-ministro, nas primeiras declarações que fez aos jornalistas depois do chumbo da reforma laboral, disse que iria ponderar mais para a frente se apresentaria ou não uma nova proposta sobre a reforma laboral. Qual é que é a sua expectativa?

A proposta que deu entrada na Assembleia da República, obviamente, perante a votação de ontem, foi chumbada e, portanto, está morta.

Agora, se está ou não enterrada, veremos. Desde o primeiro momento dissemos que esta proposta, ou mesmo o anteprojeto, ainda no tempo do anteprojeto, dificilmente teria condições políticas para poder obter vencimento. E, digamos, aquilo que se passou ontem deu-nos inteira razão nesse aspeto. Quando falamos desta proposta, falamos das chamadas linhas vermelhas ou traves-mestras, aqueles pontos que eram mais polémicos. Mas esta proposta tem mais de 100 artigos. Mesmo ao nível da concertação social, obteve consenso na maioria esmagadora.

E, portanto, tendo em consideração esse aspeto, por um lado, tendo em consideração que há ali alguns pontos que respondem à transposição de diretivas europeias, provavelmente esses pontos, seja na concertação social, seja no Parlamento, não têm polémica e têm condições de atualizar a legislação laboral. Quanto às demais, eu desaconselharia, porque é estar, como diz o povo, ‘a chover no molhado’. Perante as condições existentes, seja na concertação social, seja na Assembleia da República, que não se alteraram, não creio que tenham grande interesse.

Esta é uma daquelas reformas que só se faz com maioria absoluta

De que pontos viáveis é que estamos a falar, por exemplo?

A questão da transparência salarial, que está lá refletida. Há uma série de outras questões que respondem a melhorias no articulado do próprio Código do Trabalho e, portanto, são questões que são inócuas ou praticamente inócuas, além da questão da transposição das diretivas. E essas aí não vejo porque não possam acontecer, esvaziando este conteúdo polémico e político que a proposta motivou junto da opinião pública, da concertação social e da Assembleia da República.