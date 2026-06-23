Propostas de alteração entregues: o mapa dos consensos e divergências na PSU

As propostas entregues por PSD, CDS, PS, Livre, BE e Chega mostram que existem alguns pontos de encontro em matérias como a proteção dos pensionistas, a necessidade de acompanhamento dos beneficiários ou a atenção às situações de incapacidade. Mas as divergências permanecem em áreas essenciais: desde os critérios de acesso para estrangeiros ao trabalho social obrigatório, passando pelo combate à fraude, património admissível ou valor da futura prestação.

Terminou esta terça-feira o prazo para apresentação de propostas de alteração à Prestação Social Única (PSU), diploma que pretende fundir 13 prestações sociais não contributivas num único apoio.

O que separa

A principal linha de divisão continua no trabalho social obrigatório. PSD, CDS e Chega continuam a defender que os beneficiários aptos para trabalhar devem demonstrar disponibilidade para emprego ou para atividades de solidariedade social.

Os partidos que apoiam o Governo propõem mesmo um agravamento das exigências, prevendo um "reforço" das obrigações de ativação da PSU "a partir da terceira atribuição consecutiva". A proposta estabelece ainda que a prestação seja atribuída por períodos de 12 meses, renováveis mediante nova verificação das condições de acesso.

À esquerda, o Livre e o Bloco de Esquerda eliminam totalmente essa obrigação. Já o PS ocupa uma posição intermédia. Não elimina o princípio do trabalho socialmente necessário, mas procura enquadrá-lo nos atuais mecanismos do RSI, defendendo que as medidas de inserção sejam desenvolvidas através de "planos pessoais de inserção contratualizados com os beneficiários e ajustados à realidade de cada agregado familiar".

As condições de acesso para cidadãos estrangeiros constituem outra das maiores diferenças. A proposta inicial do Governo exigia apenas um ano de residência legal. PSD e CDS aumentam esse período para dois anos de residência legal e efetiva para imigrantes. O Chega insiste numa solução mais restritiva, exigindo cinco anos de residência legal em Portugal e carreira contributiva durante esse período.

Ao mesmo tempo, o partido de André Ventura propõe que seja criado, no prazo de 90 dias, um regime específico de PSU para portugueses residentes no estrangeiro que pretendam regressar ao país.

PSD e CDS aproximam-se parcialmente desta preocupação ao explicitar que os portugueses emigrados que regressem a Portugal devem ser tratados como cidadãos nacionais para efeitos de acesso à PSU, desde que cumpram os restantes requisitos legais.

O valor da PSU

O valor da futura prestação é outro dos grandes pontos de divergência.

O Governo pretende definir posteriormente esse valor através de decreto-lei ao abrigo da autorização legislativa. O PS aceita essa solução, mas procura limitar a margem de decisão do Executivo, estabelecendo que o valor deve obedecer a um "princípio de valorização progressiva face ao limiar de pobreza".

O Livre propõe que o valor de referência seja atualizado anualmente tendo em conta o limiar de pobreza calculado pelo INE. O Bloco de Esquerda vai mais longe e pretende que a própria prestação corresponda ao "valor do limiar de risco de pobreza atualizado anualmente".

As diferenças tornam-se ainda mais evidentes quando se fala no património permitido para acesso ao apoio.

O Governo fixa um limite de 30 IAS, cerca de 16 mil euros. PS e Livre propõem duplicar esse valor para 60 IAS. O Livre acrescenta um conjunto de exceções para grávidas, pessoas em licença parental, desempregados que tenham esgotado os subsídios, cuidadores informais principais, pessoas com doença grave e cidadãos em idade de reforma.

O BE apresenta a proposta mais ampla, defendendo um limite de 240 IAS, cerca de 129 mil euros.