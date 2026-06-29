Carneiro embalado pelas sondagens, sem pressa de falar sobre OE e a ignorar Bugalho. "Não é para ser levado a sério"

"Quando entrei nem me apercebi que cá estava”. A frase é do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, dirigindo-se a José Luís Carneiro durante a cerimónia que assinalou os 45 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas e que serve um pouco como a metáfora da corrida de fundo que o líder do PS está a fazer na convicção de que pode mesmo chegar a primeiro-ministro. Carneiro participou na cerimónia que decorreu esta segunda-feira no Palácio das Necessidades, em Lisboa, enquanto ex-secretário de Estado das Comunidades, chegando discreto e, aparentemente, apanhando desprevenido Rangel que só no final da sessão o cumprimentou. A pretexto das jornadas parlamentares do PS, que decorrem neste início de semana em diversos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, a Renascença acompanhou Carneiro no carro conduzido pelo motorista do partido no dia a seguir à Comissão Nacional em que os socialistas arrumaram mais uma etapa do percurso pós-congresso, aprovando as moções setoriais, mesmo as que criticam o rumo traçado pelo secretário-geral. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Carneiro sabe que há pretendentes ao seu lugar dentro do PS, mas crê que o partido está, para já, pacificado, acreditando mesmo que será ele o candidato às próximas legislativas, quer o ciclo seja normal, quer seja antecipado. Até lá, o líder socialista assume que precisa de tempo, vai mordendo as canelas ao Governo, aposta no desgaste do primeiro-ministro e segue embalado pelas sondagens – “amanhã sai mais uma”, diz, sorridente à Renascença, acreditando numa consolidação da sua notoriedade.

Mesmo havendo desconfiança de que a direita está a querer provocar uma crise política, Carneiro não quer partir a corda com Montenegro, pelo menos para já. É nesse contexto que surge a viabilização da Prestação Social Única (PSU) – “para evitar a perda de 600 milhões de euros” – que joga em paralelo com a desvalorização da provocação feita pelo novo porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que quer por o líder do PS a responder no Parlamento sobre os novos números da imigração. “Não é para ser levado a sério”, relativiza Carneiro à Renascença, admitindo que se trata de uma chamada do PSD para manter o jogo intenso e desviar as atenções do que, para o PS, verdadeiramente “interessa” e que passa pelo aumento do custo de vida e pelas medidas apresentadas pelos socialistas que foram chumbadas pelos partidos da direita e às quais pretendem regressar num debate potestativo marcado para dia 2 de julho. Entre essas propostas estão o IVA zero nos bens alimentares, baixa do preço dos combustíveis e redução dos custos de eletricidade e gás. Ao longo de todo o dia, Carneiro evitou responder a Bugalho e até encontrou pontos onde considera que os partidos devem encontrar convergências. Ainda na ressaca do que considera ser a vitória da PSU, o líder socialista visitou a TASSE, uma instituição de apoio a crianças e jovens vulneráveis em Alhos Vedros, no concelho da Moita, onde acabou por reconhecer com o autarca local ao lado que o “combate à pobreza e às desigualdades é das políticas que deve exigir, lá está, aqui é que devia haver um acordo entre as principais forças políticas de forma a haver durabilidade nas políticas públicas”. O clima de não agressão com a AD vai ao ponto de o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, na mesma visita, afastar por completo a possibilidade de levantar suspeitas sobre a vontade de o Governo cumprir o acordo da PSU. “Não vale a pena antecipar, esperemos que seja tudo cumprido e corra tudo bem”, admitiu.