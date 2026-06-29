PS
Carneiro embalado pelas sondagens, sem pressa de falar sobre OE e a ignorar Bugalho. "Não é para ser levado a sério"
29 jun, 2026 - 23:03 • Susana Madureira Martins
A Renascença acompanhou José Luís Carneiro durante algumas horas no carro em que se deslocou para o dia frenético de visitas e viagens pela Área Metropolitana de Lisboa nas jornadas parlamentares do PS. O líder socialista não esconde a satisfação com as sondagens que dão o partido à frente da AD e do Chega, acredita que pode chegar a São Bento com ou sem eleições antecipadas e desconfia que a direita possa andar tentada a lançar uma crise política.
"Quando entrei nem me apercebi que cá estava”. A frase é do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, dirigindo-se a José Luís Carneiro durante a cerimónia que assinalou os 45 anos do Conselho das Comunidades Portuguesas e que serve um pouco como a metáfora da corrida de fundo que o líder do PS está a fazer na convicção de que pode mesmo chegar a primeiro-ministro.
Carneiro participou na cerimónia que decorreu esta segunda-feira no Palácio das Necessidades, em Lisboa, enquanto ex-secretário de Estado das Comunidades, chegando discreto e, aparentemente, apanhando desprevenido Rangel que só no final da sessão o cumprimentou.
A pretexto das jornadas parlamentares do PS, que decorrem neste início de semana em diversos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, a Renascença acompanhou Carneiro no carro conduzido pelo motorista do partido no dia a seguir à Comissão Nacional em que os socialistas arrumaram mais uma etapa do percurso pós-congresso, aprovando as moções setoriais, mesmo as que criticam o rumo traçado pelo secretário-geral.
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Carneiro sabe que há pretendentes ao seu lugar dentro do PS, mas crê que o partido está, para já, pacificado, acreditando mesmo que será ele o candidato às próximas legislativas, quer o ciclo seja normal, quer seja antecipado. Até lá, o líder socialista assume que precisa de tempo, vai mordendo as canelas ao Governo, aposta no desgaste do primeiro-ministro e segue embalado pelas sondagens – “amanhã sai mais uma”, diz, sorridente à Renascença, acreditando numa consolidação da sua notoriedade.
Mesmo havendo desconfiança de que a direita está a querer provocar uma crise política, Carneiro não quer partir a corda com Montenegro, pelo menos para já. É nesse contexto que surge a viabilização da Prestação Social Única (PSU) – “para evitar a perda de 600 milhões de euros” – que joga em paralelo com a desvalorização da provocação feita pelo novo porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que quer por o líder do PS a responder no Parlamento sobre os novos números da imigração.
“Não é para ser levado a sério”, relativiza Carneiro à Renascença, admitindo que se trata de uma chamada do PSD para manter o jogo intenso e desviar as atenções do que, para o PS, verdadeiramente “interessa” e que passa pelo aumento do custo de vida e pelas medidas apresentadas pelos socialistas que foram chumbadas pelos partidos da direita e às quais pretendem regressar num debate potestativo marcado para dia 2 de julho. Entre essas propostas estão o IVA zero nos bens alimentares, baixa do preço dos combustíveis e redução dos custos de eletricidade e gás.
Ao longo de todo o dia, Carneiro evitou responder a Bugalho e até encontrou pontos onde considera que os partidos devem encontrar convergências. Ainda na ressaca do que considera ser a vitória da PSU, o líder socialista visitou a TASSE, uma instituição de apoio a crianças e jovens vulneráveis em Alhos Vedros, no concelho da Moita, onde acabou por reconhecer com o autarca local ao lado que o “combate à pobreza e às desigualdades é das políticas que deve exigir, lá está, aqui é que devia haver um acordo entre as principais forças políticas de forma a haver durabilidade nas políticas públicas”.
O clima de não agressão com a AD vai ao ponto de o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, na mesma visita, afastar por completo a possibilidade de levantar suspeitas sobre a vontade de o Governo cumprir o acordo da PSU. “Não vale a pena antecipar, esperemos que seja tudo cumprido e corra tudo bem”, admitiu.
“Espero que o Governo faça inversão de marcha”
Em declarações aos jornalistas no final de uma viagem de comboio na Linha de Sintra, Carneiro assumiu ter a “expectativa” de que o Governo faça “inversão de marcha” na relação com o Chega.
Numa altura em que o Governo procura jogar em dois tabuleiros, ora acordando com André Ventura, ora acordando com o PS, o líder socialista lamenta: “Há muito tempo que o Governo está em contra-mão e a grande velocidade”. Ora, a marcha atrás e a “alta velocidade, só pode dar mau resultado”, conclui.
Ensaiando a tese de que o Governo só quer distrair para não discutir “o que interessa”, Carneiro pergunta: “Já ouviram falar sobre um OVNI chamado Fundo Soberano? Isso foi há oito dias. Ouviram falar mais sobre isso? Talvez não tenham percebido, nem dado conta”.
Orçamento? “Só em outubro”
Num dia que começou cedo e frenético com uma viagem de comboio pela Linha de Sintra até ao Rossio, Carneiro mostrou mais uma vez não ter pressa em posicionar-se sobre o que quer fazer no Orçamento do Estado.
“Falar sobre o Orçamento agora serve aos interesses do Governo. Porquê? Porque impede o Governo de responder às perguntas fundamentais que precisa responder”, disse aos jornalistas no fim da corrida.
Para Carneiro, é cedo para dizer qual será a posição do PS depois da abstenção na proposta de Orçamento do Estado para este ano e até outubro os socialistas admitem que muito pode acontecer e não vale a pena sofrer por antecipação ou projetar muito.
“Se passarmos três ou quatro meses a discutir o Orçamento, estaremos a contribuir para que o Governo mantenha a atenção num ponto de fuga que não é o ponto de fuga que interessa ao povo”, disse Carneiro aos jornalistas, sentenciando: “Não quero falar sobre o Orçamento agora. O Orçamento será apresentado em outubro”. Um tema sobre o qual Carneiro pretende debruçar-se ainda no Verão, sabe a Renascença, mas não já, já.