Carneiro embalado pelas sondagens, sem pressa de falar sobre OE e a ignorar Bugalho. "Não é para ser levado a sério"

“Espero que o Governo faça inversão de marcha”

Em declarações aos jornalistas no final de uma viagem de comboio na Linha de Sintra, Carneiro assumiu ter a “expectativa” de que o Governo faça “inversão de marcha” na relação com o Chega.

Numa altura em que o Governo procura jogar em dois tabuleiros, ora acordando com André Ventura, ora acordando com o PS, o líder socialista lamenta: “Há muito tempo que o Governo está em contra-mão e a grande velocidade”. Ora, a marcha atrás e a “alta velocidade, só pode dar mau resultado”, conclui.

Ensaiando a tese de que o Governo só quer distrair para não discutir “o que interessa”, Carneiro pergunta: “Já ouviram falar sobre um OVNI chamado Fundo Soberano? Isso foi há oito dias. Ouviram falar mais sobre isso? Talvez não tenham percebido, nem dado conta”.

Orçamento? “Só em outubro”

Num dia que começou cedo e frenético com uma viagem de comboio pela Linha de Sintra até ao Rossio, Carneiro mostrou mais uma vez não ter pressa em posicionar-se sobre o que quer fazer no Orçamento do Estado.

“Falar sobre o Orçamento agora serve aos interesses do Governo. Porquê? Porque impede o Governo de responder às perguntas fundamentais que precisa responder”, disse aos jornalistas no fim da corrida.

Para Carneiro, é cedo para dizer qual será a posição do PS depois da abstenção na proposta de Orçamento do Estado para este ano e até outubro os socialistas admitem que muito pode acontecer e não vale a pena sofrer por antecipação ou projetar muito.

“Se passarmos três ou quatro meses a discutir o Orçamento, estaremos a contribuir para que o Governo mantenha a atenção num ponto de fuga que não é o ponto de fuga que interessa ao povo”, disse Carneiro aos jornalistas, sentenciando: “Não quero falar sobre o Orçamento agora. O Orçamento será apresentado em outubro”. Um tema sobre o qual Carneiro pretende debruçar-se ainda no Verão, sabe a Renascença, mas não já, já.