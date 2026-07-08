Rui Tavares desvaloriza críticos: “Contaram zero” para mudanças na direção do Livre

Crescer eleitoralmente é a melhor resposta às críticas internas?

Não, as críticas internas são lidadas no plano interno, sempre com respeito, com cordialidade, com diálogo, conquanto elas também tenham alguma honestidade intelectual e façam um sentido, porque nós não podemos dizer ao mesmo tempo que nada muda e que muda demasiado e que foram surpreendidos pela mudança. Quando se tem uma visão estratégica para o país e o Livre tem e é essa que comanda depois as decisões que tomamos, nós sabemos que não vamos conseguir derrotar a extrema-direita, ajudar a salvar a política portuguesa do buraco em que ela se encontra e dar aos portugueses uma alternativa sem ter um alargamento e uma multiplicação de protagonismos e de lideranças. É por isso que as críticas ao mesmo tempo não fazem sentido e o sentido de liderança é diferente do sentido de líder. Líder é um título, é um cargo, se calhar há pessoas muito obcecadas com os títulos e com os cargos. Liderança é outra coisa, é uma qualidade de conseguir marcar agenda através das ideias, através da voz, através da sensatez daquilo que se diz. E aí, desse ponto de vista, talvez até seja verdade, eu não conto deixar de ser uma voz no debate público em Portugal e creio que, para lá até do campo partidário, o próprio campo progressista, precisa de lideranças políticas morais, uma vez que houve uma mudança de gerações e há um espaço vazio que está por ocupar. E isso não é incompatível, antes pelo contrário, é reforçado pelo facto de gente como a Isabel Mendes Lopes, que, infelizmente, críticas como essas deixam fora da equação, no que até considero que é, de certa forma, bastante indelicado para com alguém que é líder parlamentar e é, provavelmente, a pessoa programaticamente mais importante no Livre. A liderança do Livre tem essa estabilidade, a Isabel era e continua a ser co-porta-voz e eu mudo de funções dentro da equipa, porque, na verdade, sempre foi uma questão de equipa a liderança do Livre.

Mantém uma espécie de liderança moral?

A liderança tem a ver com a capacidade de participar no debate e dizer coisas que as pessoas compreendam e de que as pessoas gostem e que mobilizem as pessoas. O Jorge Pinto surge como número dois na lista, é candidato a co-porta-voz, já tendo dado mais do que provas, que para aquela função específica ele tem todas as qualidades, porque é alguém que tem uma capacidade comunicacional que é muito boa, é alguém que tem também provas dadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sua história de vida e da dedicação ao partido. A Isabel e o Jorge estavam na direção do partido, eu não estava na direção do partido na altura, em que foi preciso salvar e viabilizar o Livre. Nós não estaríamos onde estamos se não tivéssemos tido o contributo da Isabel Mendes Lopes, do Jorge Pinto e de muitos outros camaradas numa altura em que eu nem sequer estava na direção. É assim que temos que conviver, com naturalidade. Nós não vamos, certamente, competir com o Chega pelos maiores financiadores do país, porque esses estão todos a dar imenso dinheiro ao Chega. Não vamos competir pela atenção dos diretores de informação das televisões, que essa aí tem André Ventura. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, em primeiro lugar, preparar-nos bem para governar o país. Isso é algo que um partido pode decidir fazer por si mesmo. Estudar, trabalhar, ouvir pessoas, alargar o âmbito da sua ação. Esse é o primeiro plano. Segundo plano, podemos dar ao país uma nova geração de lideranças, que são aquelas que vão entusiasmar e mobilizar as pessoas e que as pessoas se vão habituar a respeitar porque trazem uma voz que não é nem da agressividade, nem da má educação, nem da exclusão, mas antes uma voz que é da união das pessoas e que há de fazer comunidade no país.

E é plausível a ideia de manter-se na sombra da liderança para depois surgir como o protagonista do Livre numas futuras eleições legislativas?

Nós estamos a escolher órgãos. É importante que as pessoas entendam que são dois planos muito diferentes. Nós estamos a escolher os órgãos do partido e o órgão do partido a que me candidato, de cuja composição faço parte. Estou na liderança do Livre, no mesmo sentido em que outras 15 pessoas, incluindo de listas minoritárias, também estão. O Grupo de Contacto, no caso do Livre, é eleito proporcionalmente, com um sistema de Hondt e até listas minoritárias fazem parte dele. Portanto, essa é a liderança executiva do Livre. Eu faço parte dela e, caso os membros e apoiantes do Livre assim o decidam, e espero que sim, continuarei a fazer parte dessa liderança, isso não muda, estarei noutras funções. O Jorge Pinto, que também não era co-porta-voz até hoje, fazia parte dessa liderança. A Patrícia Robalo até hoje, embora esteja a falar em nome da sua lista, fazia parte dessa liderança e ainda tinha mais um mandato se quisesse continuar. Portanto, todos fazemos parte dessa liderança. Isso é distinto no Livre das escolhas de candidatos a eleições, que são feitas por eleições primárias. Nós não sabemos que eleições virão primeiro. Se tudo correr normalmente, as eleições legislativas serão apenas em 2029, num ano, aliás, muito intenso do ponto de vista eleitoral. Se houver eleições antecipadas podem ser noutra altura e o que é importante do ponto de vista da nossa candidatura é ter o Livre preparado para aproveitar bem a capacidade de crescer durante estes anos em que, em princípio, não vai haver eleições. O Livre está preparado para a eventualidade de haver umas eleições antecipadas e aí , que eu posso dizer em relação a candidaturas,é que, certamente, não teremos falta de opções, a começar precisamente pela Isabel Mendes Lopes, o Jorge Pinto e todas as pessoas que participarem nas primárias. Eu conto cumprir, a não ser que haja algum problema familiar ou de saúde ou uma coisa assim do género, com o meu mandato até ao fim como sempre o fiz e conto dar o meu contributo para o país e o partido. Já me perguntaram sobre uma candidatura às europeias, legislativas, aqui há uns meses perguntavam presidenciais, nunca me perguntaram a Câmara Municipal de Lisboa, que era certamente uma coisa que eu gostaria muito de fazer, e já fui vereador, embora na oposição. Essa questão não se coloca agora, ela é extemporânea, até é um pouco disparatada tendo em conta aquilo que estamos a discutir, porque não temos falta de opções de qualidade.