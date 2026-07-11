Livre no poder? Sá Fernandes avisa que não é “para já” nem se “chega lá sozinho”

Ricardo Sá Fernandes apresenta-se ao Congresso do Livre, a decorrer no Hockey Club de Sintra, como candidato a presidente do Conselho de Jurisdição. Em entrevista à Renascença, o advogado pede prudência na ambição manifestada por Jorge Pinto de levar o partido ao poder. “Não acho que isso seja para já”, avisa, acrescentando que não se “chega lá sozinho”.

O advogado diz que se candidata ao Conselho de Jurisdição do Livre em nome da “independência” em relação à direção do partido. “Não vou fazer nem fretes a uns nem a outros, eu farei aquilo, eu e os que estão comigo, faremos aquilo que se justifica”, garante.

Na intervenção que fez no Congresso criticou a atual direção sobre a visão que tem dos estatutos, por exemplo, na criação das figuras do secretário-geral e do tesoureiro. Isso fere de alguma maneira os estatutos ao ponto de criar um problema para a frente, nomeadamente, com o Tribunal Constitucional?

Não, esse problema não é um problema de constitucionalidade, é um problema de organização interna do partido. Há um certo consenso no partido do que se justifica haver porta-vozes ou fundadores, o que quiserem chamar, para representarem o partido. O que acontece é que não é o que está, neste momento, previsto nos estatutos e acho que um partido que quer dar o exemplo tem de dar o exemplo e, portanto, o que eu sugiro é que se alterem os estatutos e, até lá, que estes porta-vozes sejam temporários, porque porta-vozes gerais para um mandato não está previsto. Se eu for eleito e se a nossa lista for maioritária, nós saberemos encontrar com o grupo de contacto fórmulas de ultrapassar isso, como outra questão de não haver reuniões públicas que tem de haver. Acho que nós temos condições para reforçar a coesão do partido e que esta lista de que faço parte é uma lista que garante independência em relação à direção do partido.

Acho que é muito importante que no órgão de jurisdição esteja alguém que esteja relativamente distanciado no dia-a-dia da vida da direção do partido, porque o Conselho de Jurisdição não deve ser nem um fator de subversão da vida partidária, nem um instrumento da direção do partido, o partido só ganha, é preciso perceber que o Livre é um partido de muitas regras, é muito cioso das regras, porque acha que as regras fazem parte da democracia. Se não há regras, não há funcionamento democrático, manda o mais forte ou manda o mais importante ou o mais alto. O partido dá muita importância ao funcionamento das regras e eu acho que isso é um elemento importante na organização do partido como estrutura democrática e nesse sentido é muito bom que quem fiscaliza as regras não esteja num órgão executivo, não tenha demasiada proximidade com o órgão executivo.

Não esteja condicionado?

Não esteja condicionado, se quiser. Já fiz parte do Conselho de Jurisdição em vários mandatos e acho que as pessoas reconhecem isso, eu não vou fazer nem fretes a uns nem a outros, eu farei aquilo, eu e os que estão comigo, faremos aquilo que se justifica em nome da independência do órgão e do bom funcionamento do partido. Nos últimos anos, às vezes, uma ou outra vez, as coisas não correram tão bem como deviam ter corrido.

Quer falar de casos que possam exemplificar isso?

Um partido que quer as suas regras fiscalizadas deve ter no Conselho de Jurisdição pessoas que não estejam tão próximas da direção do partido como às vezes estão, porque eu acho que a própria direção do partido ganha com isso. A direção do partido só ganha se as pessoas identificarem o Conselho de Jurisdição como uma entidade independente, como uma entidade que está ali para fazer cumprir o nosso lema, que é que para cumprir o partido precisamos de cumprir os estatutos e fazer cumprir os estatutos.

Isso vem ao encontro de algumas críticas que têm sido feitas em relação a esta direção de ser algo centralizadora nos seus protagonistas, nos seus porta-vozes e de haver pouca democracia interna dentro do partido?

O que eu acho que acontece é que, às vezes, o não cumprimento das regras e a falta de regras geram situações de informalidade, situações menos claras que são suscetíveis dessa crítica. Se as regras forem claras, se houver exigência no cumprimento dessas regras, eu acho que esse problema desaparece. Sinceramente, não vejo nas pessoas que estão na direção do partido nenhum intuito de autoritarismo ou de quererem serem eles a mandar sozinhos. Não, não vejo. Agora, quando não há regras e quando há zonas de informalidade, é fácil que essa perceção, às vezes, possa acontecer e é por isso que eu acho que é do interesse do partido que se vá para o Conselho de Jurisdição quem seja capaz de lhes transmitir e de lhes fazer cumprir.