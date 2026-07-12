O Livre entre a falta de “nojo” pelo poder, o desafio ao PS e os anúncios para uma “vida plena”

Dois dirigentes do PS cantaram em pé e lado a lado a “Grândola, vila morena” de José Afonso no final do congresso do Livre, que se ouviu no pavilhão do Hockey Clube de Sintra, logo após os discursos da nova dupla de porta-vozes do único partido de esquerda que mais cresceu nas últimas legislativas.

André Pinotes Batista, líder da distrital do PS de Setúbal e a ex-ministra Ana Mendes Godinho não mostraram qualquer constrangimento em associar-se ao fim de festa do Livre, onde ambos ouviram de viva voz a vontade de Jorge Pinto e de Isabel Mendes Pinto conduzirem o partido ao poder.

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O PS anda embalado pelas sondagens, que dão o partido liderado por José Luís Carneiro à frente do PSD e do Chega e o Livre quer apanhar a boleia dos socialistas e participar no poder. Não há vontade de acordos pré-eleitorais, de nenhuma das partes, mas Jorge Pinto, ao longo dos dois dias de congresso foi carregando na tecla de que “é possível e desejável” lá chegar e no discurso de encerramento assumiu mesmo esse objetivo já para o “próximo ciclo eleitoral”.