Da Saúde à Imigração: os números que Montenegro vai ter de explicar no Estado da Nação

O primeiro-ministro vai esta quinta-feira a exame oral: o debate sobre o Estado da Nação na Assembleia da República será uma oportunidade para Luís Montenegro responder às perguntas dos vários partidos sobre os temas que dominam a atualidade — Saúde, Educação, Finanças, Habitação ou Imigração.

A sessão vai começar com discurso do primeiro-ministro, no qual tentará descrever Portugal como um país modelo, com uma economia que "faz corar de inveja" qualquer país da União Europeia — como já disse —, e defendendo as "boas decisões" do Governo, como as mudanças no sistema de correção dos exames nacionais, que está a dar polémica.

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Depois, os grupos parlamentares vão tomar a palavra para enumerar todos os problemas que o país atravessa, nos mais variados setores, desde as listas de espera na Saúde, ao caos nos exames nacionais, passando por pensões e salários ou a medidas anunciadas pelo Governo, como a alteração ao regime de arrendamento das habitações.

A Renascença mostra-lhe alguns números sobre os temas do momento, que podem passar despercebidos na espuma dos dias.

Saúde

540 mortes em excesso na semana da onda de calor

A Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha prometido que não aconteceria um "aumento muito significativo" da mortalidade associada à onda de calor, mas a verdade é que os números mostram mais 540 óbitos que o esperado para esta altura do ano, precisamente na semana em que Portugal atravessou uma onda de calor.

Dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), analisados pela Renascença, mostram que Portugal atravessou dias com mortalidade em excesso, entre 2 e 8 de julho.

Nesse período foram registadas 2.460 mortes, das quais 540 estão acima da média esperada para esta altura do ano.