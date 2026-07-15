Estado da Nação
Da Saúde à Imigração: os números que Montenegro vai ter de explicar no Estado da Nação
15 jul, 2026 - 20:05 • Diogo Camilo
Saúde, Economia, Educação, Habitação e Imigração deverão dominar o debate do Estado da Nação desta quinta-feira. Luís Montenegro chega ao Parlamento sob pressão, entre a polémica na correção dos exames nacionais, dois trimestres consecutivos com saldo orçamental negativo e 540 mortes em excesso registadas durante a onda de calor do início de julho.
O primeiro-ministro vai esta quinta-feira a exame oral: o debate sobre o Estado da Nação na Assembleia da República será uma oportunidade para Luís Montenegro responder às perguntas dos vários partidos sobre os temas que dominam a atualidade — Saúde, Educação, Finanças, Habitação ou Imigração.
A sessão vai começar com discurso do primeiro-ministro, no qual tentará descrever Portugal como um país modelo, com uma economia que "faz corar de inveja" qualquer país da União Europeia — como já disse —, e defendendo as "boas decisões" do Governo, como as mudanças no sistema de correção dos exames nacionais, que está a dar polémica.
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Depois, os grupos parlamentares vão tomar a palavra para enumerar todos os problemas que o país atravessa, nos mais variados setores, desde as listas de espera na Saúde, ao caos nos exames nacionais, passando por pensões e salários ou a medidas anunciadas pelo Governo, como a alteração ao regime de arrendamento das habitações.
A Renascença mostra-lhe alguns números sobre os temas do momento, que podem passar despercebidos na espuma dos dias.
Saúde
540 mortes em excesso na semana da onda de calor
A Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha prometido que não aconteceria um "aumento muito significativo" da mortalidade associada à onda de calor, mas a verdade é que os números mostram mais 540 óbitos que o esperado para esta altura do ano, precisamente na semana em que Portugal atravessou uma onda de calor.
Dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), analisados pela Renascença, mostram que Portugal atravessou dias com mortalidade em excesso, entre 2 e 8 de julho.
Nesse período foram registadas 2.460 mortes, das quais 540 estão acima da média esperada para esta altura do ano.
Segunda e terça-feira foram os dias 6 e 7 de julho com mais mortes desde que há registo, pelo menos desde 2014. Desde o dia 9 de julho, com o fim da onda de calor, a mortalidade estabilizou e os últimos dias já não foram de excesso de mortes.
Menos cirurgias e consultas nos primeiros três meses do ano
Há também dados alarmantes nos hospitais. No primeiro trimestre de 2026 foram realizadas menos cirurgias e menos consultas que no mesmo período do ano passado, uma quebra que não acontecia face a período homólogo desde a pandemia — altura em que, naturalmente, eram realizadas menos consultas e cirurgias.
Números do Portal de Transparência do Serviço Nacional de Saúde mostram mais de 200 mil cirurgias realizadas nos primeiros três meses do ano, menos 11 mil que no ano passado — uma quebra de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Já o número de primeiras consultas é também menor em relação aos primeiros três meses do ano passado, em cerca de 24 mil.
Ao mesmo tempo, as listas de espera cresceram.
Segundo os dados, mais de metade das primeiras consultas acontecem já depois do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG) para cada caso: 150 dias em caso de prioridade normal, de 60 dias para casos prioritários ou 30 dias em casos muito prioritários.
Em cirurgias, uma em cada três cirurgias acontecem depois do Tempo Máximo de Resposta Garantido — 30 dias para cirurgias prioritárias e 180 dias para as normais.
Economia
Défice a caminho: saldo negativo nos últimos dois trimestres
Depois de três anos de excedente orçamental, Portugal teve o seu primeiro susto de uma possível recessão que tanto tem sido antecipada pela União Europeia: no primeiro trimestre do ano foi registado um défice de 0,7% do PIB.
O défice junta-se a um último trimestre do ano que já tinha sido de 3% de défice, para a primeira vez desde 2022 que foram registados dois meses consecutivos no vermelho.
Em resposta, Luís Montenegro justificou os números com as "várias contigências" que o país atravessou, como as tempestades do final de janeiro e início de fevereiro e a guerra no Médio Oriente.
Ainda assim, o Governo mudou as suas estimativas, mas manteve a sua previsão de excedente: 0,1% do PIB para o final do ano. No entanto, o Banco de Portugal é mais pessimista: um saldo orçamental negativo de 0,2%.
E a tendência do Banco de Portugal não traz boas notícias: o indicador diário de atividade económica, que traça tendências, aponta para uma quebra da riqueza gerada no segundo trimestre do ano.
Desde o início do ano já foram registados 49 dias em que a riqueza gerada foi inferior em comparação com o mesmo dia do ano anterior. Para comparação, no ano passado inteiro, foram 63 dias neste cenário. E, desde o início do segundo trimestre, um em cada três dias tiveram atividade abaixo do ano passado.
Imigração
Ainda há 30 mil casos pendentes na AIMA e mais de 100 mil em tribunais
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, definiu como objetivo acabar com todos os casos pendentes na Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) até ao final de 2025, mas ainda há questões por resolver.
No Parlamento no dia 1 de julho, o ministro e o secretário de Estado Adjunto e da Presidência e Imigração admitiram que continuam por resolver "cerca de 30 mil casos".
"São processos um pouco complexos, que necessitam de análise ou de chamadas dos próprios requerentes" disse Rui Armindo Freitas na audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
E, apesar da redução de casos pendentes na AIMA, há cada vez mais processos pendentes nos tribunais para atribuição de nacionalidade.
Em abril, o número de processos judiciais pendentes chegou aos 130 mil, levando à criação de uma task-force dedicada a estes casos. Cerca de três meses depois foram resolvidos mais de 22 mil processos, segundo o Diário de Notícias, mas permanecem mais de 100 mil casos pendentes.
Educação
Novo método de correção causou caos
Tem sido um dos grandes temas das últimas semanas. A digitalização da correção de exames nacionais de 1ª fase levou a demoras no processo, com a publicação das notas a ter sido adiada para esta sexta-feira, dia 17 de julho.
Os professores acusam o Ministério da Educação de ter lançado a correção digital dos exames de forma mal preparada, com falhas técnicas que comprometem o rigor da avaliação.
Já o Governo, pela voz do primeiro-ministro, aponta o dedo aos professores e diz que há muitas resistências por parte dos docentes e que isso acabou por perturbar todo o processo.
Exames nacionais
Exames: Montenegro acusa professores de "perturbarem o processo" e fala em eventuais "falhas" políticas
Para uma plateia de militantes do PSD de Setúbal, (...)
A juntar à polémica, há ainda questões sobre a fórmula de cálculo para a entrada no Ensino Superior, que faz com que alunos que fizeram exames em anos anteriores possam ter uma média superior face aos alunos que fizeram exames este ano.
Habitação
Despejos aumentaram mais de 40% no ano passado
No último Conselho de Ministros, o Governo aprovou alterações ao regime do arrendamento urbano, que vêm acelerar o despejo de inquilinos nas situações de incumprimento.
Com as novas regras, basta um atraso de dois meses para que o contrato de arrendamento possa ser terminado, quando o atraso até agora era de três meses, no máximo.
Ao mesmo tempo, o Governo retira o travão do controlo das rendas e a percentagem máxima de 2% para a subida anual das rendas. Assim, os valores passam a poder ser livremente acordados entre senhorio e inquilino.
E tudo isto acontece depois de no ano passado, a percentagem de despejos ter disparado 44%, em relação ao ano anterior.
No ano passado, foram emitidos 1.447 títulos de desocupação no âmbito de processos de despejo ao longo do ano, de acordo com os dados do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ).