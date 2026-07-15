Montenegro "não tem capacidade de governação que gere estabilidade e confiança políticas", diz politóloga

Na análise de Paula do Espírito Santo, o Governo de Montenegro não tem uma estratégia clara para viabilizar as suas medidas: “Agora, no caso da educação, não se tratava de nenhum acordo nem de nenhuma negociação com nenhum parceiro político ou parceiro social, mas era necessário que houvesse capacidade de governação e que essa governação gerasse estabilidade e confiança política” diz a politóloga.

A professora universitária acredita que esta polémica dos exames e “a ineficiência das decisões que foram tomadas” vai marcar o debate no Parlamento, com uma avaliação negativa e numa altura em que a oposição está unida no “coro de críticas” à falta de respostas e “à eventual incapacidade de se conseguirem soluções”.

O primeiro-ministro está a desencadear algumas manobras de diversão, e está a dar uma importância bastante residual ao que está a acontecer

O debate parlamentar acontece na véspera de serem divulgadas as notas dos exames do 11.º e 12.º anos e, apesar do primeiro-ministro já ter feito declarações sobre o tema, Paula do Espírito Santo crítica a estratégia seguida pelo primeiro-ministro, que mostrou não dar a devida atenção a este problema que está a afetar milhares de jovens.

“O primeiro-ministro está a desencadear algumas manobras de diversão, e está a dar uma importância bastante residual ao que está a acontecer. Não parece que seja a melhor estratégia porque este problema mereceria maior dedicação por parte do primeiro-ministro, e que deveria também despender o seu tempo, não de passagem em outros acontecimentos [no festival Alive], mas ter tempo para poder fazer até uma comunicação ao país”, diz a especialista.

A professora universitária lembra que no passado, e na sequência de casos semelhantes em que as respostas estavam incompletas devido à perda das folhas suplementares, foram anunciadas e tomadas medidas para minimizar os danos, o que aqui ainda não aconteceu.

“No passado pode já ter acontecido algumas situações como esta, por exemplo, com bónus acrescidos relativamente a respostas que se sabe que estão incompletas, não por dificuldade de os alunos responderem, mas precisamente porque houve essa perda de parte do exame das folhas suplementares e isto pode ser uma solução possível, mas não se sabe que soluções vão ser desencadeadas”, refere.

Governo sem estratégia de negociação não garante estabilidade política

No último ano, o Governo e o PSD têm repetido, até à exaustão, que não há parceiro preferencial para um acordo e, por isso, o diálogo será feito umas vezes com o PS e outras com o Chega.