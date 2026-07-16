Estado da Nação? "Complexo" e "não muito positivo"

Já Miguel Poiares Maduro, antigo ministro do PSD, é afirmativo: "O Estado da Nação não é o estado do Governo. É mais amplo".

O social-democrata aponta problemas estruturais e conjunturais no país que devem ser prioritários, como a habitação e a saúde, mas também o facto de os rendimentos em Portugal não estarem a acompanhar o custo de vida.

"O custo de vida tem crescido de forma mais acelerada que os rendimentos, apesar de eles terem vindo a crescer, a nossa economia continua a não conseguir gerar rendimentos suficientes para a qualidade de vida que os portugueses deviam ter", sublinha.

Miguel Poiares Maduro destaca, ainda, que há uma estagnação aparente da economia e faz, por isso, um diagnóstico "não muito positivo" do estado económico e social.

A visão pouco positiva do social-democrata estende-se ao campo político. Poiares Maduro fala numa "profunda polarização e fragmentação do país" que torna difícil que se atinjam os compromissos necessários que essa mesma fragmentação exige além de dificultar qualquer tentativa de clarificação política. "Nós vivemos uma instabilidade estável", defende.

Poiares Maduro sustenta que é pouco provável que o Governo "caia", ao mesmo tempo que a conjuntura política continua a ter "ruído", instabilidade permanente – o que dificulta, na análise feita por Poiares Maduro, os compromissos.

O antigo ministro do PSD sublinha que, no lugar do primeiro-ministro, tentaria levar o debate da conjuntura para a dimensão estrutural. Poiares Maduro considera que o país tem debatido pouco a alteração tecnológica e a inteligência artificial que vai reorganizar a economia. "A questão é saber se nós, como país, vamos utilizar essa revolução para tentar saltar várias gerações e utilizá-la como uma oportunidade antes dos outros, ou se isso vai acentuar a mediocridade da nossa economia", considera.

"Há ministros que estão mortos politicamente"

Na análise que faz na Renascença, Fernando Medina deixa dois conselhos ao primeiro-ministro: que refresque a equipa do Governo e que mude a estratégia de aproximação ao Chega.