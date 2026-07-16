Estado da Nação
Fact-check: Montenegro foi o primeiro-ministro que mais jogos viu no Mundial?
16 jul, 2026 - 20:05 • Diogo Camilo
André Ventura acusou o chefe de Governo de ser "o único da Europa e do Mundo" a deslocar-se para ver três jogos da sua Seleção no Mundial — dois deles enquanto o país estava em situação de alerta devido a risco de incêndios.
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Um dos temas abordado por várias vezes durante o debate do Estado da Nação desta quinta-feira — seja nos discursos ou através de apartes — foram as viagens do primeiro-ministro, Luís Montenegro, até aos Estados Unidos e Canadá para assistir a três jogos da Seleção Nacional no Mundial de Futebol.
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As queixas dos deputados centraram-se nas viagens terem acontecido numa altura em que Portugal estava em alerta devido aos incêndios e o processo de classificação dos exames nacionais envolto em polémica.
Afirmação
"Poucos primeiros-ministros se deslocaram tanto ao Campeonato do Mundo de futebol. Penso que é o único da Europa e do Mundo. Enquanto o país ardia e estávamos em alerta. Tinha os exames, os professores e os alunos em caos e viajou para os EUA."
Estas foram as palavras de André Ventura, logo na primeira intervenção após o discurso inicial de Luís Montenegro.
O líder do Chega afirmou ainda: "Queremos um primeiro-ministro, não é para ir a jogos da Seleção, é para trabalhar para Portugal."
Mais tarde, também o líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, criticou as viagens de Montenegro a Houston, Toronto e Dallas, afirmando que "os problemas do País não embarcam" com o primeiro-ministro.
"Os portugueses deixam o Luís trabalhar. O Luís é que não trabalha para resolver os problemas dos portugueses", concluiu o bloquista, no fim da sua intervenção.
Vamos aos factos.
Luís Montenegro assistiu a três dos cinco jogos de Portugal no Campeonato do Mundo: contra o Uzbequistão, na fase de grupos, a 23 de junho; contra a Croácia, nos 16avos da competição, a 3 de julho; e contra a Espanha, nos oitavos de final, a 6 de julho.
Nos últimos dois jogos, Portugal estava já em situação de alerta devido a incêndios em todo o território continental. E, nessa altura, já havia queixas em relação à classificação digital dos exames nacionais. No dia seguinte ao segundo jogo, o Ministério da Educação confirmou a alteração dos calendários.
Tal como disse Ventura, é verdade que Montenegro foi o chefe de Governo com mais deslocações a jogos no Mundial 2026.
Entre os países presentes nas meias-finais — Espanha, França, Inglaterra e Argentina —, nenhum teve os seus chefes de Governo ou chefes de Estado presentes na bancada nos jogos de terça e quarta-feira. E para a final, apenas está confirmada a presença do Rei Felipe de Espanha, da Rainha Letizia e da princesa Leonor.
Nem os países organizadores tiveram as suas figuras mais altas no Mundial: o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não esteve em qualquer jogo, até ao momento, e apenas irá à final do evento; e a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, recusou-se a assistir aos jogos do Campeonato do Mundo e ofereceu os seus bilhetes, em protesto contra os preços da FIFA.
O único que iguala Montenegro é o também anfitrião Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, que assistiu a três jogos: frente ao Qatar, a Suíça e Marrocos, onde a seleção canadiana foi eliminada.
Há outros casos, mas únicos: a Noruega teve o seu primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, no jogo de estreia, contra o Iraque; a Escócia teve o seu chefe de Governo, John Swinney, no jogo contra o Haiti, a convite da FIFA; e o primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, em visita oficial ao Canadá, assistiu ao Croácia-Panamá, depois de se encontrar com Mark Carney.
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Com três jogos acompanhados por Luís Montenegro e (...)
E, tal como apontou André Ventura, também é verdade que "temos mais de 30 mil hectares de área ardida" até esta altura do ano.
Segundo números do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), até 12 de julho, arderam 31.547 hectares, a grande parte na região Norte e Centro do país.
No entanto, Ventura falhou num dos factos: disse que "esta é a maior área ardida para esta altura do ano desde 2017".
Segundo os mesmos números do SGIFR, para esta altura do ano, em 2022 havia mais de 33 mil hectares de área ardida, acima dos números deste ano.
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