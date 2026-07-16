Fact-check: Montenegro foi o primeiro-ministro que mais jogos viu no Mundial?

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Um dos temas abordado por várias vezes durante o debate do Estado da Nação desta quinta-feira — seja nos discursos ou através de apartes — foram as viagens do primeiro-ministro, Luís Montenegro, até aos Estados Unidos e Canadá para assistir a três jogos da Seleção Nacional no Mundial de Futebol.

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As queixas dos deputados centraram-se nas viagens terem acontecido numa altura em que Portugal estava em alerta devido aos incêndios e o processo de classificação dos exames nacionais envolto em polémica.

Afirmação

"Poucos primeiros-ministros se deslocaram tanto ao Campeonato do Mundo de futebol. Penso que é o único da Europa e do Mundo. Enquanto o país ardia e estávamos em alerta. Tinha os exames, os professores e os alunos em caos e viajou para os EUA."

Estas foram as palavras de André Ventura, logo na primeira intervenção após o discurso inicial de Luís Montenegro.

O líder do Chega afirmou ainda: "Queremos um primeiro-ministro, não é para ir a jogos da Seleção, é para trabalhar para Portugal."

Mais tarde, também o líder da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, criticou as viagens de Montenegro a Houston, Toronto e Dallas, afirmando que "os problemas do País não embarcam" com o primeiro-ministro.

"Os portugueses deixam o Luís trabalhar. O Luís é que não trabalha para resolver os problemas dos portugueses", concluiu o bloquista, no fim da sua intervenção.

Vamos aos factos.

Luís Montenegro assistiu a três dos cinco jogos de Portugal no Campeonato do Mundo: contra o Uzbequistão, na fase de grupos, a 23 de junho; contra a Croácia, nos 16avos da competição, a 3 de julho; e contra a Espanha, nos oitavos de final, a 6 de julho.

Nos últimos dois jogos, Portugal estava já em situação de alerta devido a incêndios em todo o território continental. E, nessa altura, já havia queixas em relação à classificação digital dos exames nacionais. No dia seguinte ao segundo jogo, o Ministério da Educação confirmou a alteração dos calendários.

Tal como disse Ventura, é verdade que Montenegro foi o chefe de Governo com mais deslocações a jogos no Mundial 2026.