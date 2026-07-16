Estado da Nação
Fact-check: o que é verdade, impreciso ou enganador no discurso de Montenegro no Estado da Nação
16 jul, 2026 - 18:59 • Diogo Camilo
O primeiro-ministro falou durante meia hora no Parlamento e fez o balanço do Governo da AD com base em dezenas de números. A Renascença verificou frase a frase o discurso de Luís Montenegro e confrontou as afirmações com os dados oficiais.
No arranque do debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro discursou esta quinta-feira no Parlamento durante exatos 30 minutos onde enumerou os vários feitos do Governo da AD nos últimos dois anos e três meses, com base em dezenas de números sobre imigração, saúde, educação, habitação, impostos e pensões.
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A Renascença analisou o discurso para distinguir aquilo que é verdadeiro, o que é impreciso ou as declarações que precisam de ser colocadas em contexto.
População estrangeira duplicou em três anos antes do Governo AD?
Afirmação
"O descontrolo migratório foi muito maior do que estava refletido nas estatísticas oficiais entre 2021 e 2024. A população estrangeira residente aumentou em cerca de 800 mil pessoas. Em três anos, mais do que duplicou. Cresceu muito, cresceu muito depressa e cresceu sem controlo."
Vamos por partes.
Luís Montenegro fala no espaço temporal entre 2021 e 2024, ano em que o seu Governo tomou posse, mas os números de que fala — o aumento de 800 mil pessoas na população estrangeira — aconteceram entre o final de 2021 e o final de 2025, o que já inclui mais de um ano e meio de Montenegro como primeiro-ministro.
Olhando apenas para o período em que o Governo da AD ainda não tinha tomado posse, é preciso tomar em conta o número de imigrantes com estatuto legal de residente no final de 2023 (quatro meses antes do Governo vencer as eleições), quando havia 1,35 milhões de imigrantes.
Segundo números do INE divulgados há menos de um mês, em comparação com 2021, houve um aumento de 650 mil pessoas, o que significa que a população estrangeira não duplicou no período entre 2021 e 2024, como referiu Montenegro.
No final de 2025, o número de imigrantes cresceu para quase 1,6 milhões. Em relação à população total, que é de 11,4 milhões de pessoas, equivale a 14%.
Veredito: Impreciso
Há mais 350 mil utentes com médico de família?
Afirmação:
"Não é só por isso, mas é também por isso, que o aumento de 354 mil utentes com médico de família não é suficiente. O aumento em 5.300 profissionais no SNS não é suficiente."
Ainda na linha da imigração, Luís Montenegro usou também o crescimento da população com base no aumento da imigração para justificar o aumento de utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde.
Entre abril de 2024 e maio de 2026, os números da Transparência do SNS mostram que há mais 345 mil utentes com médico de família — e não 354 mil, como disse o primeiro-ministro.
No entanto, Luís Montenegro omite que, no mesmo período, também houve um crescimento de 100 mil pessoas no número de utentes sem médico de família.
Isso significa que são agora 1,6 milhões os portugueses sem acesso a médico de família, quando o mesmo número era de 1,5 milhões quando Montenegro e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tomaram posse.
E isso também significa que a percentagem de portugueses sem médico de família aumentou desde que o Governo toma posse (era de 15,1% em abril de 2024 e agora está nos 15,5%).
Veredito: Falta Contexto
Governo subiu Complemento Solidário de Idosos três vezes?
Afirmação:
"Aumentámos o Complemento Solidário para Idosos por três vezes."
Repetidamente durante o seu discurso, Luís Montenegro enunciou que o seu Governo aumentou por três vezes o Complemento Solidário para Idosos.
E é verdade. A primeira foi logo dois meses depois do Governo tomar posse, em junho de 2024, e foi o maior aumento de todos.
A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, escreveu uma carta aberta aos beneficiários a anunciar a subida de 550 para 600 euros mensais do apoio.
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A segunda subida viria em janeiro de 2025, seis meses depois, com o aumento de 30 euros — de 600 para 630 euros mensais.
A terceira aconteceu em janeiro de 2026, com a subida do CSI de 630 para 670 euros mensais — um aumento de 40 euros.
No entanto, o executivo colocou no seu Programa de Governo o objetivo de atingir os 870 euros em 2029, o que implica um crescimento de 200 euros para os próximos três anos.
Veredito: Verdadeiro
Dois orçamentos aprovados sem criar um único imposto?
Afirmação:
"Este é um Governo que fez quatro reduções de IRS em dois anos e teve dois orçamentos aprovados sem criar um único imposto"
Esta é uma afirmação que o primeiro-ministro já tinha proferido antes: em abril, para assinalar dois anos de governação, Luís Montenegro publicou um artigo no Observador onde passa em revista várias metas e marcos já atingidos.
Entre eles, escreveu que “não aumentámos um único imposto, em dois Orçamentos do Estado consecutivos”.
Refere-se aos Orçamentos de 2025 e 2026 onde, de fato, não subiu um imposto, mas vários.
Em 2025, o executivo da AD agravou a fiscalidade sobre o tabaco, o álcool e alguns produtos petrolíferos. Em 2026 voltou a agravar o imposto sobre o tabaco (incluiu as bolsas de nicotina) e manteve o adicional ao Imposto Único de Circulação.
Desta vez, ao usar a expressão "criar" impostos, Montenegro foge.
É verdade que não foi criado nenhum imposto novo, nem subiram as taxas gerais de IRS/IRC. Mas houve, sim, agravamentos de impostos já existentes.
Veredito: Enganador