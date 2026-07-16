Fact-check: o que é verdade, impreciso ou enganador no discurso de Montenegro no Estado da Nação

No arranque do debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro discursou esta quinta-feira no Parlamento durante exatos 30 minutos onde enumerou os vários feitos do Governo da AD nos últimos dois anos e três meses, com base em dezenas de números sobre imigração, saúde, educação, habitação, impostos e pensões.

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Mas até que ponto estes dados correspondem aos indicadores oficiais?

A Renascença analisou o discurso para distinguir aquilo que é verdadeiro, o que é impreciso ou as declarações que precisam de ser colocadas em contexto.

População estrangeira duplicou em três anos antes do Governo AD?

Afirmação

"O descontrolo migratório foi muito maior do que estava refletido nas estatísticas oficiais entre 2021 e 2024. A população estrangeira residente aumentou em cerca de 800 mil pessoas. Em três anos, mais do que duplicou. Cresceu muito, cresceu muito depressa e cresceu sem controlo."

Vamos por partes.

Luís Montenegro fala no espaço temporal entre 2021 e 2024, ano em que o seu Governo tomou posse, mas os números de que fala — o aumento de 800 mil pessoas na população estrangeira — aconteceram entre o final de 2021 e o final de 2025, o que já inclui mais de um ano e meio de Montenegro como primeiro-ministro.

Olhando apenas para o período em que o Governo da AD ainda não tinha tomado posse, é preciso tomar em conta o número de imigrantes com estatuto legal de residente no final de 2023 (quatro meses antes do Governo vencer as eleições), quando havia 1,35 milhões de imigrantes.