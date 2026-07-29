"Puro ato de boa gestão". Luís Neves assume decisão sobre atrelado

Luís Neves considera que a decisão foi um "ato de boa gestão" e permitiu poupar "muito dinheiro ao Estado".

“Assumo essa decisão. É uma decisão minha e não dele. Não havia outra opção. Nas circunstâncias existentes naquele momento foi a decisão adequada, a que melhor protegia os interesses do Estado e a que eu voltaria hoje a tomar perante esta informação. Foi um puro ato de boa gestão.“

O antigo diretor da PJ explica que "pediam 150 mil euros para destruir este material", mas a Judiciária não tinha "cabimentação orçamental para o fazer e sabíamos que precisávamos de tempo para baixar o preço desta ação".

Luís Neves argumenta que para guardar este material num armazém "custaria 3 a 4 mil euros de renda por mês e teríamos de esperar alguns meses, porque é a burocracia, para podermos ter acesso a outro armazém".

Em conversa com o diretor financeiro da PJ, o empreiteiro ofereceu-se para guardar o atrelado e os materiais apreendidos numa operação anti-droga, explica. "Não houve qualquer contrapartida", assegura.



Nesta declaração aos jornalistas, o ministro da Administração Interna garante que o local onde foi guardado o atrelado era seguro e "a prova está assegurada" para efeitos de julgamento.

"De forma absolutamente inequívoca, não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga."



"A decisão é minha, é um ato de extraordinária gestão e assumo essa decisão. A verdade é sempre forte, mas esta é a verdade", sublinhou.



Onde está o documento que autoriza o deslocamento da galera com materiais químicos? Luís Neves remete a questão para a atual direção da PJ. “O diretor nacional toma decisões, não sou eu, não são os diretores que têm que receber a documentação. Quem está lá agora que explique essa matéria.”

"Não poupei nem ganhei um cêntimo"



O ministro da Administração Interna também falou sobre a sua relação com o empreiteiro João Carvalho, da Construbarcelos, que realizou obras para a PJ e na casa de campo de Luís Neves, em Odemira.

“Não favoreci esta pessoa, não favoreci a sua empresa, não recebi qualquer benefício. Não poupei nem ganhei um cêntimo", garantiu.

O governante assegura que "foi um contrato com uma pessoa que trabalha bem e na qual tinha confiança".

Os pagamentos ao empreiteiro João Carvalho, no valor de 5 mil euros, foram feitos pela mulher, em dinheiro.

"A minha mulher, paulatinamente, foi entregando algumas verbas para as despesas de manutenção, em dinheiro, em entregas ao fim de semana".

Questionado sobre os recibos dos pagamentos, Luís Neves respondeu: “Alguém emite uma fatura no portal E-faturas sem ter sido paga?”



Os jornalistas também quiseram saber se o ministro no viu nenhum conflito de interesses em contratar um construtor que fez obras para a PJ. “Não tive esse conflito. Se fosse hoje não teria feito o mesmo que fiz”, admitiu.

“Tanque transformou-se em piscina”

Nesta longa conferência de imprensa, o governante admitiu não saber que o monte em Odemira estava numa “área condicionada”, em que algumas construções são proibidas.

“Com humildade, já solicitei à Câmara de Odemira uma reunião com carácter de urgência para esclarecer e regularizar a situação que tiver que ser regularizada. Se algo tiver de ser regularizado, se-lo-á com toda a tranquilidade. Tudo isto no escrupuloso cumprimento da lei.”

Luís Neves também reconhece que um tanque que existia na propriedade acabou por ser transformado numa piscina.

“Quanto à piscina, foi pedido para fazer um tanque construído acima do solo e tenho essas fotos comigo. Esse tanque foi construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada por terra contra a minha vontade inicial. Não pedi licenciamento pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente que não foi alterada.”

O ministro desmente que sulipas – peças grossas de madeira usadas para apoiar carris – da Infraestruturas de Portugal utilizadas na sua casa de Odemira tenham sido "desviadas".

"No exterior fiz um alpendre em madeira e pavimentei uma zona para estacionamento. Para este alpendre pensei adquirir, à semelhança do que já tinha visto noutras casas de campo, umas sulipas dos caminhos de ferro já sem utilização. Perguntei a um trabalhador e não administrador se ele sabia onde as comprar. Ele informou-se e, passado algum tempo, as sulipas foram entregues na minha propriedade. Ao contrário do que foi alegado, não foram oferecidas pelas Infraestruturas de Portugal, não foram desviadas, não foram furtadas, nem muito menos adquiridas e transportadas pelo senhor João Carvalho. Foram pagas à IP."



Os números das empreitadas da Construbarcelos

Nesta conferência de imprensa, Luís Neves apresentou dados sobre as obras realizadas pela Construbarcelos para a PJ, antes e depois do seu mandato.

"Quando conheci João Carvalho, em meados de 2023, a sua empresa já tinha celebrado 11 contratos com a PJ, correspondentes a cerca de 70% do valor total de todos os contratos que viria a celebrar com a instituição até 2025. Nesse período e no âmbito desses contratos, eu não conhecia essa pessoa. Todos esses contratos seguiram os procedimentos legais previstos e sujeitos ao controlo das entidades competentes", referiu.

O ministro argumenta, também, que o contrato de maior valor da Construbarcelos, "relativo à empreitada da Guarda, iniciada em 2019, foi fiscalizada pelo Tribunal de Contas sem que fosse identificada qualquer irregularidade".

Luís Neves afirma que a Construbarcelos "nunca teve um peso determinante ou relevante" nas empreitadas da Polícia Judiciária.

Estou muito coeso, emponderado, muito motivado

"Entre 2019 e 2025, a PJ contratou empreitadas no valor global de 27 milhões de euros. Nesse universo, os contratos com esta empresa representaram apenas 8% do total. Dos 17 contratos com esta empresa, nove foram de contratação excluída, trabalhos cuja execução nos termos da lei deve ser acompanhados de especiais medidas de segurança ou cuja divulgação é suscetível de comprometer interesses essenciais do Estado. Nesse período a PJ celebrou um total de 232 contratos, dos quais 82 foram igualmente classificados com a figura da contratação excluída."

O ministro refere, ainda, que depois de conhecer o empreiteiro João Carvalho, "entre 2024 e 2025, esta empresa representou apenas cerca de 4% do valor das empreitadas contratadas pela Judiciária" e os trabalhos contratados nesse período "corresponderam a obras complementares de outros contratos que já se encontravam em execução. Tecnicamente justificados e tramitados pelos serviços competentes".

Luís Neves rejeita qualquer “desvio à lei, o que é "confirmado pelos inúmeros vistos do Tribunal de Contas e assente numa inspeção do Tribunal de Contas à PJ, que não publicou”.



"Sinto-me absolutamente apoiado pelo primeiro-ministro"



O ministro da Administração Interna não vê "o mínimo motivo para ser constituído arguido em qualquer processo” e reivindica a presunção de inocência. O governante diz que não foi ouvido pelo Ministério Público, até agora, mas está disponível para prestar todos os esclarecimentos em qualquer local.

“Nunca coloquei na minha cabeça qualquer pedido de demissão. Sinto-me absolutamente apoiado pelo senhor primeiro-ministro e por todos os membros do Governo", referiu.



"Se sentisse o mínimo caso que me pudesse trazer intranquilidade era o primeiro a tomar uma atitude. Estou muito coeso, emponderado, muito motivado", concluiu o ministro da Administração Interna.

[em atualização]