Católicos podem "fazer a diferença" na defesa da liberdade, diz novo bispo auxiliar de Lisboa

Na carta pastoral, o patriarca de Lisboa fala em mudanças na sociedade. São também sociais e políticas estas transformações a fazer?

Penso que sim. Ligamos as notícias e percebemos que há determinados fenómenos que reconhecemos no nosso país, que também existem em outros países, especialmente no mundo ocidental. A nível internacional, há guerras, divisões entre nações. Há fluxos de formas de estar que parecem comuns e que refletem uma mudança de civilização.

No sentido da desumanização?

Parece-me que sim. Claro que há sinais de esperança e tivemos há pouco tempo a Jornada Mundial da Juventude que foi uma grande lição para todos desta humanização que somos chamados a fazer acontecer.

Enquanto bispo como é que pensa contribuir para esta aproximação da Igreja aos que estão mais distantes, aos não crentes, aos indiferentes?

A Igreja está estruturada, a frente de combate são as paróquias e, portanto, creio que as paróquias são sempre berços para as pessoas nascerem na caridade e viverem a caridade ou viverem este amor ao próximo. Estar próximo das paróquias poderá eventualmente estimular e desafiar aqueles com quem poderei cruzar-me a fazerem este caminho.

Em relação às comunidades migrantes, muitas das quais sem qualquer referência cristã, como é que a Igreja pode encetar esse diálogo, essa aproximação, em que o fosso cultural é muitas vezes grande?

Lembro muito de um santo do qual sou devoto, Charles de Foucauld que chegou à Argélia numa determinada etapa da sua vida, já pós-conversão, em que queria anunciar Jesus e se confrontou justamente com isto que está a dizer: um mundo completamente diferente do seu – o que via era justamente uma parede entre um lado e o outro. Aquilo que Charles de Foucauld intuiu, e de uma forma extraordinária, foi oferecer, antes de mais, uma amizade. E a partir daí, então, construir tudo o resto, e o resto vem por acréscimo, certamente. E o resto que digo é o essencial da nossa fé: o anúncio do Evangelho.

Esteve durante mais de uma década ligado à catequese em Setúbal. Considera que se está a fazer o trabalho necessário, nomeadamente na aproximação à linguagem e à realidade contemporâneas?

Parece-me que sim. Existe um novo itinerário de iniciação cristã para as crianças e para os jovens. Tem havido um grande esforço da parte do Secretariado Nacional, juntamente com os diversos secretariados diocesanos, no sentido de atualizar os materiais catequéticos, mas também de fornecer a todos os catequistas a devida formação para que possam desempenhar esta vocação tão bonita, que é a de anunciar a Palavra do Senhor.

Chega a uma diocese ainda marcada pela experiência da JMJ. É possível dizer que os jovens estão hoje mais próximos da Igreja do que em 2023? Acha que a Igreja tem sido capaz de lhes falar sobre temas como, por exemplo, o acolhimento de recasados ou a homossexualidade?

A Jornada foi um acontecimento extraordinário que nos coloca no caminho certo. No início do ser cristão, diz o Papa Bento XVI, na primeira encíclica, não está um conceito, não está uma ideia. Mais do que tudo, está um acontecimento, um encontro. Portanto, as jornadas foram uma oportunidade extraordinária para muitos jovens fazerem este encontro vivo com Jesus e a partir daí caminharem. Há um pressuposto deficitário se começarmos pela dimensão moral. Mais do que tudo é preciso caminhar no sentido kerigmático de que nos fala o Papa Francisco, fazer a experiência do kerigma de que Jesus morreu por mim, deu a vida por mim, ressuscitou e dá-me a sua vida. É um elemento essencial, para a partir daí caminharmos na descoberta daquilo que Nosso Senhor nos pede e na forma como nos pede que vivamos.

Mas não são essas questões mais polémicas que, muitas vezes, afastam os jovens num primeiro contacto?

Poderá eventualmente ser, mas creio que tanto as Jornadas como, por exemplo, a Missão País são experiências em que esta dimensão kerigmática é vivida e experimentada. A partir daí, percebo que fica uma marca que o jovem que faça essa experiência jamais vai esquecer e que o vai, certamente, ajudar a descobrir as razões daquilo que Deus Nosso Senhor lhe pede para viver.