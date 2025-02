Padre Marcelo Oliveira: “Ainda há muitas mãos a pilhar na RD Congo”

Muitas vezes, a opinião pública, sobretudo aqui no Ocidente, não está muito sensibilizada para este drama. Espera que quem está a ouvir possa exigir a quem manda que tome posição?

Eu creio que não serão grandes vozes que poderão fazer muita coisa, mas são as vozes dos pequenos. A voz de um lado, a voz do outro, um apelo daqui, um apelo de além poderão sensibilizar. É claro que mobilizar uma grande quantidade de pessoas com campanhas, com a difusão de imagens, de entrevistas, é o único meio. Nós, Igreja, o único meio que temos é a nossa voz. Nós somos profetas através da nossa voz, somos chamados a evangelizar e a anunciar o Evangelho. Necessariamente, a nossa presença é a presença de Jesus ao lado do povo que sofre, não guardando silêncio. O silêncio é tantas vezes aquilo que faz com que não seja conhecido.

Nós pensamos na guerra na Ucrânia, na guerra no Medio Oriente, na quantidade de imagens que passam nas nossas televisões. A República Democrática do Congo passa pela Igreja. Poucas vezes passam mensagens que possam dar a conhecer esta realidade. Se calhar, por falta de interesse, Portugal tem pouca ligação à República Democrática do Congo.

A nossa comunicação social em Portugal não difunde muito daquilo que é a realidade deste país. Se calhar, estão mais interessados em fazer difusões sobre aquilo que eram as colónias portuguesas, os países de expressão portuguesa. Possivelmente, isso faz com que a nossa comunicação social não se dedique tanto a fazer conhecer este conflito.

Também porque a informação muitas vezes é bloqueada, todas estas informações na televisão nacional aqui não passam. Todo este tipo de informações passa através de pessoas que estão no terreno, através da ONU que difunde algumas notícias, mas jornalistas que consigam entrar nestes ambientes é muitíssimo complicado. Esta é uma informação que procuram camuflar ao máximo.