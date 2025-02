​Missão País em Chaves: “O desafio é fazer da vida uma missão”

Ser esperança no caminho dos outros

Partindo da experiência vivida em Chaves, em que Clara tocou vidas sofridas, a jovem diz que é natural ficarem “comovidos e sentir compaixão por essas pessoas e ir um pouco abaixo e ficarmos solidários com elas”, mas entende que “o mais importante é olhar para essas situações com o olhar de Jesus, com o olhar de que há algo mais e podermos ir mais além disso”.

“É esse olhar de Jesus que nos transforma e nos faz olhar e viver o nosso dia a dia com um amor e uma alegria imensas, que nos fazem ser portadores de esperança e de alegria”, realça, assinalando que “é essa também a principal missão para com as pessoas” com quem se encontram.

“Temos algo mais para dar, mostrar que a vida tem um propósito maior e que estamos todos aqui por algo maior e que nada nem nenhuma circunstância nem situação consegue destruir o amor; nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. E, sem dúvida que este ano, este Jubileu, é um ano que é uma grande bênção, é um ano de encontro com Deus, de aproximação. E começarmos assim nesta altura com este projeto também é uma grande graça para nos motivar a essa vivência”, completa.