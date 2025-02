No hospital onde está o Papa, reza-se pelo exemplo de "paz, amor e solidariedade"

Veja também:

É o único ponto de cor no pátio, além da relva verde. A estátua de São João Paulo II parece pintada de vermelho e branco, graças às dezenas de flores, velas e até balões que ali foram colocados. Manuela vai lendo com especial atenção os desenhos de crianças com mensagens de apoio ao Papa. Está grávida de nove meses.

“Devo entrar em trabalho de parto nos próximos dias e, tal como espero que corra tudo bem comigo, espero que o Papa fique bem”, conta à Renascença, depois de sorrir levemente e pousar uma folha branca, onde – já esborratado pela chuva – ainda se consegue ver um arco-íris e ler em italiano “Papa Francisco, estamos aqui por ti”.

Manuela veio para aquela que deve ser a última consulta antes do parto. Confessa-nos que vai cruzar a porta do hospital Gemelli a pensar menos em si e mais no paciente famoso que ali está já há dez dias. “Ele dá sempre as mãos a alguém. Devemos tentar ajudá-lo com as nossas orações”, explica.