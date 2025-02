"Agora é a nossa vez de rezar por ele". Fiéis juntam-se no Vaticano em oração pelo Papa

Ficar em casa estes dias não é opção. Está solidária e preocupada com a saúde do Santo Padre – que, segundo diz, não acompanha o passo do espírito e da mente de Franciso.

“Ele tem feito muita coisa positiva. E faz questão de apelar aos jovens para serem novos não com a idade, mas com o coração. Ele sempre se considerou assim: um jovem do coração. E ainda tem muito a dar ao mundo inteiro”, considera, antes de descrever o palmarés do Santo Padre.

A irmã Celestina realça o papel de Francisco em alertar para a crise climática e também as mensagens que tem deixado por paz na Ucrânia e na Palestina. Mas, se lhe perguntarmos qual é o tema mais importante do Pontificado até agora, não resiste a escolher aquele que sente na pele.