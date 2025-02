Protestantes que elogiam a "modernidade" e brasileiros esperançosos. Na basílica preferida do Papa, está tudo a pensar em Francisco

Por aqui, a visita está feita e ainda tem muito a palmilhar por estas ruas romanas, acompanhada da irmã e do sobrinho. Quem também não tem tempo a perder é Pie Paul. Agendou um périplo pelas principais basílicas de Roma e não pode ficar até ao início da recitação diária do terço pelo Papa.

“Ontem fomos a São Pedro, agora vamos a São João de Latrão e depois ainda a São Paulo Fora-de-Muros. São todas basílicas fantásticas”, conta à Renascença, com um sorriso e um tom de voz que enchem a conversa de entusiasmo.

É escocês, mas tem ascendência italiana – volta, por isso, todos os anos, a Roma, a cidade natal dos avós. Fosse com São João Paulo II, com Bento XVI ou agora com Francisco (“todos abençoados pelo Espírito Santo”), conta-nos que vir a Itália sempre foi sinónimo de passar a manhã de domingo com os olhos postos na janela do Palácio Apostólico.