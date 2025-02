Jubileu com Francisco, com certeza. Jovens querem mudar para melhor

Para Mafalda, é tudo isto e não só. Jubileu é sinónimo de lutar pela felicidade e de arranjar uma “luzinha” para a vida das pessoas, mas também uma missão de “retribuir”. O quê? O muito que o Papa pensou e fez pensar, disse e fez dizer, mudou e fez mudar durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa: “É um ser maior, é do céu, mesmo”.

Quando esperança rima com autêntico

Por instantes salteados, a Praça de São Pedro podia encaixar-se no lusco-fusco lisboeta ou da Invicta. Na longa reta que coloca a Basílica no ponto de fuga, vai-se ouvindo português pontualmente. À porta das colunatas e por baixo de uma das 140 estátuas de santos ou mártires, também. Até perto do obelisco (a enorme construção vertical ao centro) se ouve “boa noite”.

No caso de Marisa e Tiago, foram eles a vir-nos cumprimentar. Estão de férias em Roma e quando marcaram a viagem não se lembraram de que iam deparar-se com o Jubileu. Mas acabaram por cruzar a Porta Santa logo nos primeiros dias.

“Parece que nos tranquiliza, ver aquilo tudo”, tenta Marisa sintetizar, enquanto deixa o aviso: “É uma sensação que não dá para descrever”.