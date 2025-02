Preferia carbonara a bacalhau, mas adorava ali estar. Papa ainda é esperado no único restaurante português em Roma

O projeto do restaurante foi desenhado a dois, a partir do momento em que os sogros deixaram de explorar este espaço, mesmo à porta do Vaticano. Correram a internet para arranjar fornecedores, lá conseguiram ter a despensa recheada de azeite e grão português e até aprenderam a dominar a técnica do pastel de nata.

Hoje, têm uma ementa metade portuguesa, metade italiana - que faz as maravilhas de quem trabalha ou vive por perto e aproveita para ir ali almoçar ou jantar.

“Passou um padre e ficou aqui espantado a olhar. Fiquei curiosa e fui [perguntar]. (…) Ele disse: ‘Vocês não sabem a emoção. Vim agora de uma audiência com o Santo Padre e ele disse-me que queria tanto vir aqui, ao Tre Puppazzi”.

Para Fátima, é difícil recordar-se de Francisco como cliente do restaurante (naquela altura, ainda cardeal Bergoglio), mas o marido, mais tímido, revela que o Papa não arriscava e preferia os clássicos italianos: “Gostava muito de pedir carbonara."