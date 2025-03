No Vaticano, há quem peça aos três pastorinhos para salvar o Papa Francisco

E não é a única por estas bandas a lembrar-se das aparições. A recitação do terço desta sexta-feira foi aquela que mais fiéis mobilizou até à Praça de São Pedro na última semana. Talvez também por isso se oiça ainda mais português.

“Sinto-me aqui como se me sentisse em Fátima. É um momento santo”. Rosa Neto está a passar o fim-de-semana em Roma com a filha, para celebrar o aniversário. O entusiasmo de estar pela primeira vez em Roma nota-se bem nos gestos acelerados e no ritmo de conversa que nunca quebra. Aterrou vinda de Paris e foi direta ao Vaticano para pedir que a “luz” dos três pastorinhos traga Francisco de novo à janela do Palácio Apostólico.