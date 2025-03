O que diria uma criança ao Papa? "Melhore. O mundo precisa de si"

Como olham as crianças para o Papa Francisco? Com que medo e orações têm vivido as últimas semanas? Qual o papel que reconhecem ao bispo de Roma na atualidade? E que palavras lhe deixavam se o encontrassem?

A Renascença juntou um grupo de quatro adolescentes portugueses, apanhados em Roma, no último dia de uma viagem da escola. Numa Praça São Pedro recheada de intenções sérias e trabalhadas, Leonor, de 15 anos, chega-se à frente para dizer que leva o exemplo do Papa para os momentos mais simples do dia-a-dia.

“Tento sempre ajudar o próximo. Acho que isso é muito importante. Não devemos deixar ninguém sozinho e ter sempre uma palavra amiga a dizer a quem está a sofrer. Por exemplo, na escola, costumo ver quem está mais excluído nos grupos e tento acolhê-los”, conta, enquanto os colegas a ouvem, dispostos atrás da câmara num semicírculo atento.