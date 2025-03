Os fiéis não param de chegar para o Jubileu, mas o comércio não os sente. "Não vi nenhuma diferença"

As filas acumulam-se para quem quer sair por uma das laterais da Praça de São Pedro. Do lado direito, há já mais de três dezenas de turistas encostados a uma vedação, sob o sol tímido (mas quente) de março – marca o relógio de sol construído pelo Obelisco do Vaticano duas horas em ponto.

Está tudo a observar o grupo de peregrinos que entra na praça. As barreiras da saída estão fechadas, para que possam percorrer de cruz na mão o percurso que os vai levar até ao interior da Basílica para passarem a Porta Santa. Neste momento, muitos olhos estão postos nele. Mas nem sempre tem sido assim.

“Até agora, eu não vi nenhuma diferença”, conta, à Renascença, Bruno Castro, sentado na receção do alojamento que ergueu no centro de Roma, há dez anos. O negócio vai de vento em popa – ainda não se arrependeu de ter deixado os hotéis para criar o seu próprio espaço –, mas não deve aos peregrinos do jubileu o sucesso.

“Este janeiro foi o primeiro mês de janeiro em que não aumentou, que ficou igual ao ano passado. Mas não só no meu caso: tenho muitos amigos e colegas que trabalham em hotéis grandes e não viram nenhuma diferença de turistas”.