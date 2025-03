Papa da missão ou amigo Jorge Mario? Argentinos em Roma esperançosos na recuperação de Francisco

Esta semana, Edite alinha o discurso com as orações de todos e vai passando a pente fino os momentos em que se cruzou com o Papa Francisco - "demos abraços, já falámos de tudo!".

O dedo que vai mostrando as fotografias no visor do telemóvel é bem mais lento que as memórias que não param de surgir em catadupa. Primeiro, ainda na Argentina, quando o então bispo de Buenos Aires visitava o colégio onde era diretora anualmente. Depois, já em Roma, quando foi recebida no Vaticano, com outras dezenas de famílias de oficiais militares da América Latina, destacados em Itália.

Quando se põe a pensar por que razão é este Papa especial, responde prontamente, mas sem antes suspirar e dar uma gargalhada breve e leve.

“Independentemente da crença. É muito nobre, querer unir-nos a todos. A todos, a todos. Ao Islão, aos muçulmanos, aos hindus. Tem uma fé de peregrinação muito bonita”.

Argentino, mas longe da política - e de Milei

Em 2013, quando Francisco foi eleito Papa, Nico, de 22 anos, percebeu logo que seria único ter um Papa compatriota. “Falar a nossa língua é sempre bom. Olha para os nossos problemas e isso dá-nos confiança nele”.