Aulas de ética e a força da dignidade humana. O hospital do Papa é "maravilhoso" a ajudar pessoas

Lá fora, o som das ambulâncias. Cá dentro, o barulho da impressora que vai dando as senhas a quem chega para uma consulta. Os olhos perdem-se na dezena de ecrãs à direita da porta de entrada, onde, numa lista impossível de contabilizar, se leem centenas de especialidades. O único ponto calmo no piso térreo do hospital Gemelli é a eucaristia diária, que todos os dias ali se reza na capela.

No meio das batas brancas, azuis e verdes, André Fidanza mostra-se curioso com a presença de um jornalista ali. Avisa-nos que o inglês é enferrujado, mas rapidamente deixa isso de lado, quando percebe que o tema da conversa passa pelo hospital onde se formou e trabalha como médico fisiatra.

“Este é um local maravilhoso para trabalhar, com paixão, para ajudar as pessoas a lidar com a dor. Pacientes e médicos têm uma relação com Deus e, a partir daí, constroem uma relação de família, sentem-se mais confortáveis”.