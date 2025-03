D. José Miguel Pereira: "Vou para a Diocese da Guarda com esperança"

O lema episcopal escolhido pelo novo bispo da Guarda adequa-se perfeitamente ao cenário que prevê encontrar: “O Senhor é bom. O Senhor está próximo", retirado do Salmo 99.

"É um Salmo que rezamos regularmente na liturgia das horas. A afirmação clara de que Deus é bom, é sempre bom, é mesmo bom e as nossas dificuldades em reconhecer a bondade de Deus, prendem-se muitas vezes com as visões que nós vamos construindo acerca de Deus”, explica, referindo-se ainda à segunda parte do lema.

“O Senhor está próximo é retirado da Carta aos Filipenses, no terceiro domingo do Advento, em que recebi a chamada da Nunciatura e é uma afirmação de que mesmo nos momentos mais duros, mesmo no meio das situações de contradição ou de maldade, o Senhor aproxima-se”, salienta.

D. José Pereira acrescenta a importância de aprender a lidar com a morte. “Nunca sabemos quando partimos, mas é uma certeza de que nos esquecemos. Aprender a lidar com isso, sem medo, sem angústia, nem como ameaça, mas como realidade que desperta esperança até, é uma afirmação urgente neste tempo”, conclui.

Que prioridades para a Diocese da Guarda?

“Quando às vezes tantos desconfiam e até desacreditam de Deus, diante da maldade, diante do efémero e das perdas, daquilo que se perde, das ameaças, dos riscos e a nossa juventude, hoje muitas vezes com crises, picos de ansiedade diante do medo do futuro por causa das guerras, das alterações climáticas, da insegurança, importa recordar a afirmação de que Deus não é o autor do que é mau, mas pelo contrário é aquilo que é capaz de valorizar o que é bom e abrir caminhos de bondade, é uma afirmação urgente”, destaca o novo prelado.