"Não se ouve os bispos a falar dos problemas dos jovens"

Comecemos pelas principais dificuldades dos estudantes. O problema do alojamento está à cabeça desta lista de dificuldades?

Sim. Eu diria que há uma série de dificuldades relativas aos estudantes. Por um lado, a questão do alojamento, sem dúvida, porque é uma despesa que acresce ao fim do mês, juntamente com o pagamento de propinas e de todas as despesas que os estudos acarretam. Isso torna-se muito difícil, se não houver a ajuda dos pais. Mas diria também que outro dos grandes problemas que existem hoje para os estudantes, principalmente aqueles que estão prestes a terminar o seu período estudante, é a falta de algumas perspetivas de futuro e de estabilidade. Num país que ainda não gosta de pagar bons salários, esta questão da habitação é impossível de se dissociar da questão do pagamento dos bons salários.

Os alojamento, além de serem caros, são escassos, o que impulsiona ainda mais os preços, imagino. Chegou, aliás, a ser notícia, do abandono de estudantes sem capacidade financeira...

Exatamente. Aliás, repare que tivemos, há dois dias, a senhora ministra do Trabalho a dizer numa entrevista que não era responsabilidade do governo a questão do alojamento, da habitação. Acho que é surreal pensarmos que um ministro pode sequer achar que a habitação não é um problema do governo.

Lembro-me que, quando estava a sair da faculdade, em 2018, estavam a surgir na zona do Polo da Asprela, alguns prédios, residências que foram surgindo, inclusivamente ainda durante este ano, ali junto Faculdade de Engenharia. Aparentemente, a oferta está a aumentar, a questão do preço é que não está a ser controlada pelo mercado. Por muito que nos digam que o mercado vai autocontrolar os preços, isso não é verdade. Acho que há soluções que têm de ser procuradas, o Governo tem fortes responsabilidades nisso. É verdade que vieram com o paliativo da descida do IMT e isso, efetivamente, ajuda a quem tiver um parceiro ou uma parceira, ou até uma ajuda dos pais para comprar a casa, ajuda a ter um diferencial no preço, mas a verdade é que, se pensarmos bem, os mais pobres dos pobres continuam a não ter acesso.