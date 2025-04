Patriarca de Lisboa: "Não é possível ceder nem um palmo de terra à Rússia na Ucrânia"

Os noticiários nem sempre refletem a esperança que reside "não nos acontecimentos, mas nas pessoas", argumenta D. Rui Valério, em entrevista à Renascença, num Ano Jubilar marcado pela aposta na defesa da Europa e por esforços de paz na Ucrânia. Na primeira de duas partes desta entrevista - cuja segunda parte, sobre os desafios do próximo ciclo político, será publicada na sexta-feira - o patriarca de Lisboa recusa ceder a dificuldades até no diálogo inter-religioso e defende que a Europa deve fazer tudo para defender a liberdade e a vida dos cidadãos, mas pela positiva e não contra um inimigo. Na nossa última conversa no Natal abordámos vários temas sociais, mas terminámos a falar deste Ano Jubilar de 2025 e da esperança. Nessa mesma entrevista, falava sobre “o peso das notícias logo ao pequeno-almoço, da guerra, mais o conflito, mais uma crise”. Não é muito difícil encontrar esperança neste contexto? Acho que não. Aliás, a esperança é, antes de mais, uma atitude interior que resulta e que brota não a partir de forças que nós, porventura, possamos capturar da nossa envolvência e circunstância, do que está ao redor de nós e do que se passa no mundo e na vida, mas tem essa singularidade que é uma força que nós sentimos, cuja origem não é bem decifrável. É uma força que nós, crentes, atribuímos a Deus, que nos dá a esperança, assim como derrama em nós o amor e também a confiança. E, por isso, a esperança não surge quando tudo indica e nos dá créditos para a ter – provas, justificação e razão de ser para a ter - porque isso seria otimismo, chover sobre o molhado. Mas a esperança é aquela atitude que emerge neste contexto de crise. No entanto - eu digo -, continuamos a acreditar no ser humano, nas suas capacidades, nas suas potencialidades. E quem tem a graça de ter fé termina ou começa por dizer “e graças a Deus”. A barca, que é o mundo, está nas mãos do Divino Timoneiro, que é Deus. Mas não há muitos sinais dessas esperanças. Ligamos a televisão ou a rádio e os jornalistas nem sempre são portadores das mensagens mais agradáveis. Bem, mas aí o problema não é do mundo. Se me permite, aí o problema é dos jornalistas. Ainda por estes dias, por exemplo, aqui em Lisboa, foram imensas as pessoas que saíram do seu conforto, da sua casa, do seu passeio dominical, para ir, em comunidade, às centenas, à nossa Sé Patriarcal, para atravessar a Porta para assinalar o Jubileu. Quantas pessoas de boa vontade encontro à noite junto às outras [em situação de] sem-abrigo para partilhar comida, roupa, para levar medicamentos? São imensas. São os sinais de esperança? Obviamente. Outro sinal de esperança: ainda há poucos dias tivemos conhecimento destes rankings da prestação das nossas escolas - públicas e privadas, não é isso que está aqui em questão. Somos um país onde, no setor da educação, é possível fazer uma avaliação positiva. Portanto, há tanto, tanto sinal de esperança que muitas vezes fico a pensar: mas por que razão não é notícia? Por que razão é que não passa? Por que razão é que não é som melodioso para os nossos ouvidos?

Os rankings passam. Falou-se muito dos rankings da educação. Graças a Deus. Mas, quando olhamos para o panorama internacional, e para o que pode afetar a carteira dos portugueses no contexto internacional, também sofremos com quem está um pouco longe. Não concorda que aí escasseiam os tais sinais de esperança? Porque os sinais de esperança devem estar não nos acontecimentos, nos factos e nas vicissitudes, mas pertencem ao domínio da interioridade de cada ser humano. A esperança não acontece por decreto. Por exemplo, quando estive um ano no centro-norte da Europa, tive a ocasião de constatar que a pessoa pode encontrar-se numa situação tão favorável, num clima de prosperidade e onde nada falta, e, no entanto, ser uma pessoa profundamente angustiada e desesperada. Pelo contrário, a pessoa pode estar a viver um clima contrastante, de derrota e de crise, e, no entanto, nunca perde aquele raio de luz que ilumina o seu dia, na certeza de que, mesmo nesta circunstância de tanta incerteza, dúvida e dificuldade, nós vamos superar isso. E, no entanto, esta prova, esta dificuldade já faz parte do "campeonato da superação e da vitória". Isto é como no futebol, sabe? As equipas, umas vezes perdem, outras vezes empatam. E no fim acabam por ganhar o campeonato, não obstante esses altos e baixos.

No olhar internacional, gostava de clarificar algumas ideias suas. Disse recentemente que “a paz é possível quando houver aquilo que em política se chama cedências de parte a parte”. Deste ponto de vista, a palavra "cedências" pode ser interpretada de forma diferente conforme a pessoa que está a ouvi-lo. Para muitos, estamos a falar de um país que é agredido. Desse ponto de vista, um país agredido também tem de ceder algo? Permita-me estabelecer aqui uma moldura. Antes de mais, creio que atualmente há uma meia dúzia de desafios para a humanidade, os quais só serão verdadeiramente solucionados se houver um compromisso recíproco, de parte a parte. E quando se vai para um compromisso, sempre ouvi dizer que tem de haver uma negociação. E numa negociação - enfim, usa-se a palavra "cedência" ou uma outra palavra que se quiser - a verdade é que há aqui a necessidade de haver uma palavra que é dita e que é escutada, há um "dar" e há um "receber". A cedência, aqui, não significa necessária e obrigatoriamente uma derrota ou uma perda. Antes, pelo contrário, por exemplo, quando te estendo a mão para contigo estabelecer a paz. Quando te estendo a mão, estou a ceder-te qualquer coisa que não só me pertence, mas que é meu. É exatamente o facto de que, não obstante todas as razões que me assistem, todos os motivos e toda a justiça que me pertença, eu no entanto estabeleço uma paz contigo e por isso te estendo as mãos. A cedência não significa obrigatoriamente - como sei que isso está subentendido - cedência de territórios, cedência de bens. A cedência é muito mais do que isso. Ou pelo menos na minha maneira de falar, é muito mais do que isso. Isso não beneficia o agressor neste contexto? Se queremos a paz, efetivamente, é necessário termos os pés bem assentes na terra. E isso significa aquilo que em política se define como a "realpolitik", ou seja, a capacidade de, numa circunstância tão específica, tão determinada, tão apertada, fazermos este "jogo de cintura", em que por vezes levamos as coisas para uma exigência e, noutras coisas, nós próprios queremos desistir delas. É neste sentido que acho que é preciso falar.

Mas o jogo de cintura não é contrário à ideia de uma ortodoxia, aqui no sentido de valores bem vincados que não podem ser sujeitos a negociação? Alto lá! Aí é que não há cedência possível, nem imaginária, nem sequer plausível. Não estamos a falar ao nível dos valores. Estamos a falar, no campo das cedências, do que considero que não é nem determinante, nem fundamental para qualquer uma das partes. Quando falamos de um país que entende que, para a afirmação da sua autonomia e da sua identidade, é necessário X de território, e que, sem esse X de território, aquele país perdia muito da sua essência de nação e muito da sua identidade, é evidente que não há cedência que seja possível. É intocável. Mas, no entanto, creio que a exigência da paz requer a necessidade de averiguar o que, não pertencendo à essência da afirmação e da construção de uma identidade, da sua autonomia, de um valor, é possível nesse capítulo abrir mão, dar, ceder. O problema é que há um país que tem fronteiras reconhecidas há décadas no mundo inteiro. E há outro que invade esse território, dizendo que aquela parte daquele outro país também é relevante para a sua comunidade. De repente é difícil fazer este jogo, não é? Eu creio - e agora percebi onde quer chegar - que estamos a falar da exigência que a Rússia supostamente está a levantar em relação à Ucrânia. Mas, com todo o respeito, nem a exigência ou o pedido ainda foi consubstanciado efetivamente, nem a comunidade internacional - e com maior força de razões a própria Ucrânia - não pode levar muito a sério essa tal exigência de cedências da parte de um agressor em relação a uma pessoa agredida. Para mim, pela formação que tenho e pela sensibilidade que me anima, é evidente que nem um palmo de terra é possível de ceder à Rússia na Ucrânia. Para mim, isso é ponto assente, por várias razões. Não só porque havia uma identidade de autonomia e de independência de uma nação soberana que vinha a ser posta em causa, como isso ia abrir uma caixa de Pandora, que significa que, daqui para a frente, tudo o que é potência militar e política sentir-se-ia legitimada ou motivada a invadir qualquer país que fosse, na certeza, a priori, de que mais tarde ou mais cedo ia alcançar aquilo que pretendia. Portanto - vamos falar claro - se me está a falar da Ucrânia ceder território, para mim está fora de questão. Estou profundamente contra isso. Agora, quando falo da necessidade de cedência é noutros capítulos, noutros âmbitos, noutras dimensões.

Deixe-me recordar as palavras do Papa São João Paulo II, à Comece [Assembleia dos Bispos Europeus] em 1982, onde falava da ideia da Europa “do Atlântico aos Urais”. Ora, “o Atlântico até aos Urais” incluiria, eventualmente, o espaço que é hoje a Rússia. Será que é possível ter a Rússia mais próxima da Europa Ocidental? Não só é possível, mas é necessário. Desde logo porque há uma tradição cultural e um caminho religioso que nós comungamos. Não se esqueça que a Rússia é uma nação cristã, onde a população é maioritariamente cristã. Ortodoxa. Ortodoxa, mas cristã. Mas a Rússia, para a Europa e para o Ocidente, tem uma outra mais-valia, que deve ser para nós uma memória. É um país profundamente sofrido ao longo da sua história. Sofrido e perseguido na sua fé. E, no entanto, aquilo que nos maravilha, quase mesmo que nos encanta, é que, não obstante o peso e a força do ateísmo que ali se quis implantar, a população russa nunca perdeu o seu sentimento religioso, o seu sentido do sagrado. Isso é uma razão. E depois, em segundo lugar, as palavras de São João Paulo II não são um mero sonho utópico. É o ideal do Cristianismo, de que toda a humanidade, todos os homens e mulheres do planeta se sintam irmãos, no estabelecimento de uma fraternidade. E, por isso, num mundo sem fronteiras - a não ser aquelas obviamente que a geografia impõe de per si - em qualquer lugar onde um ser humano se encontre, este deveria sentir-se na presença de alguém a quem podia, com toda a legitimidade, chamar de irmão.

Mas aqui não há umas dificuldades de falar com os irmãos ortodoxos? O Papa, aquando de um encontro com o patriarca Cirilo, disse que “a Igreja deve falar a linguagem de Jesus e não da política”. Mas a verdade é que esta relação não tem sido sem obstáculos. Mas, independentemente da dificuldade que exista ou não, a verdade é que não vamos desistir do ideal evangélico, que é o do diálogo, da concórdia, da unidade e o da união. Não vamos desistir dele. Era o que faltava, desistirmos dos grandes processos, dos grandes valores, dos grandes desígnios, dos grandes objetivos e das grandes metas, porque é difícil. Se fosse assim, ainda não se tinha descoberto a roda, nem sequer se tinha ido à Lua, porque é difícil. O grau de dificuldade de uma determinada realidade não deve condicionar o valor da mesma. Ela é válida? É difícil? É. Se calhar, se fosse fácil, não seria tão preciosa, mas é difícil. Mas não é por isso que ela deixa de ser um valor em si, de um diálogo inter-religioso na certeza de que nos devemos sentar à mesma mesa e estabelecer relações de pontes. Relendo a sua homilia da missa de Quarta-Feira de Cinzas, encontro a crítica aos “léxicos belicistas”. Presumo que isso significa uma certa crítica a um rumo de armamento da Europa? Antes de mais, aquilo que está a acontecer - e os entendidos na linguística estão a sublinhá-lo com alguma evidência - é que um léxico muito belicista já faz parte da linguagem quotidiana. Combate, adversários, inimigos, tudo isso faz parte desse mundo. Relativamente ao armamento da Europa, considero que estamos num certo retrocesso, não apenas na Europa, mas no mundo. A Europa estava a trilhar um caminho, porventura, alguns dirão, utópico.

