Patriarca de Lisboa: "Não é possível ceder nem um palmo de terra à Rússia na Ucrânia"

Os noticiários nem sempre refletem a esperança que reside "não nos acontecimentos, mas nas pessoas", argumenta D. Rui Valério, em entrevista à Renascença, num Ano Jubilar marcado pela aposta na defesa da Europa e por esforços de paz na Ucrânia.

Na primeira de duas partes desta entrevista - cuja segunda parte, sobre os desafios do próximo ciclo político, será publicada na sexta-feira - o patriarca de Lisboa recusa ceder a dificuldades até no diálogo inter-religioso e defende que a Europa deve fazer tudo para defender a liberdade e a vida dos cidadãos, mas pela positiva e não contra um inimigo.

Na nossa última conversa no Natal abordámos vários temas sociais, mas terminámos a falar deste Ano Jubilar de 2025 e da esperança. Nessa mesma entrevista, falava sobre “o peso das notícias logo ao pequeno-almoço, da guerra, mais o conflito, mais uma crise”. Não é muito difícil encontrar esperança neste contexto?

Acho que não. Aliás, a esperança é, antes de mais, uma atitude interior que resulta e que brota não a partir de forças que nós, porventura, possamos capturar da nossa envolvência e circunstância, do que está ao redor de nós e do que se passa no mundo e na vida, mas tem essa singularidade que é uma força que nós sentimos, cuja origem não é bem decifrável. É uma força que nós, crentes, atribuímos a Deus, que nos dá a esperança, assim como derrama em nós o amor e também a confiança. E, por isso, a esperança não surge quando tudo indica e nos dá créditos para a ter – provas, justificação e razão de ser para a ter - porque isso seria otimismo, chover sobre o molhado.

Mas a esperança é aquela atitude que emerge neste contexto de crise. No entanto - eu digo -, continuamos a acreditar no ser humano, nas suas capacidades, nas suas potencialidades. E quem tem a graça de ter fé termina ou começa por dizer “e graças a Deus”. A barca, que é o mundo, está nas mãos do Divino Timoneiro, que é Deus.

Mas não há muitos sinais dessas esperanças. Ligamos a televisão ou a rádio e os jornalistas nem sempre são portadores das mensagens mais agradáveis.

Bem, mas aí o problema não é do mundo. Se me permite, aí o problema é dos jornalistas. Ainda por estes dias, por exemplo, aqui em Lisboa, foram imensas as pessoas que saíram do seu conforto, da sua casa, do seu passeio dominical, para ir, em comunidade, às centenas, à nossa Sé Patriarcal, para atravessar a Porta para assinalar o Jubileu. Quantas pessoas de boa vontade encontro à noite junto às outras [em situação de] sem-abrigo para partilhar comida, roupa, para levar medicamentos? São imensas.

São os sinais de esperança?

Obviamente. Outro sinal de esperança: ainda há poucos dias tivemos conhecimento destes rankings da prestação das nossas escolas - públicas e privadas, não é isso que está aqui em questão. Somos um país onde, no setor da educação, é possível fazer uma avaliação positiva. Portanto, há tanto, tanto sinal de esperança que muitas vezes fico a pensar: mas por que razão não é notícia? Por que razão é que não passa? Por que razão é que não é som melodioso para os nossos ouvidos?